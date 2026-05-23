Παναθηναϊκός: Καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν στην Κροατία ο Γιάγκουσιτς

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς μπορεί να μην εντυπωσίασε την πρώτη χρονιά του με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο Κροάτης αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν στο πρωτάθλημα της χώρας του.

Διάκριση για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, με τον παίκτη που ο Παναθηναϊκός έβγαλε περίπου 6 εκατομμύρια από τα ταμεία του τον Γενάρη για να τον αποκτήσει από την Σλάβεν Μπέλουπο να αναδεικνύεται ως ο καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν στο Κροατικό πρωτάθλημα.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός κατέκτησε το βραβείο εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο πρώτο μισό της σεζόν με τη φανέλα της Σλάβεν, καταγράφοντας 20 συμμετοχές, αποτελόντας τον απόλυτο ηγέτη της ομάδας του σε πολύ νεαρή ηλικία.

Στον Παναθηναϊκό δεν έχει βρει ακόμα μεγάλο χρόνο συμμετοχής και πολλές ευκαιρίες, με μόλις έξι συμμετοχές και 84' αγωνιστικά λεπτά.

Στην ψηφοφορία για το βραβείο, ο νεαρός άσος των «πρασίνων» κυριάρχησε συγκεντρώνοντας 72 ψήφους. Άφησε αρκετά πίσω τους συνδιεκδικητές του, Σέρτζι Ντομίνγκες της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Ρόκας Πούκστας της Χάιντουκ Σπλιτ, οι οποίοι ισοβάθμησαν στη δεύτερη θέση έχοντας από 40 ψήφους.

