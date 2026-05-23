Ραζνάτοβιτς για Σπανούλη: «Τέσσερις ομάδες έχουν δείξει σοβαρό ενδιαφέρον»

Ο ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς αποκάλυψε ότι υπάρχουν ήδη επαφές για το μέλλον του Έλληνα προπονητή

Στο μέλλον του πρώην τεχνικού της Μονακό αναφέρθηκε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, αποκαλύπτοντας πως τέσσερις ομάδες έχουν εκδηλώσει σοβαρό ενδιαφέρον.

Ο γνωστός Σέρβος ατζέντης, που εκπροσωπεί τον Σπανούλη, μίλησε στο «Mozzart Sport» και υποστήριξε πως οι πρώτες επαφές έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και περίπου έναν μήνα, χωρίς όμως να έχουν μπει ακόμη στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις.

Όπως εξήγησε, οι ουσιαστικές συζητήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του επόμενου μήνα, όταν και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την επόμενη επαγγελματική κίνηση του Έλληνα προπονητή.

«Εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα έχουν ξεκινήσει οι επαφές και συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις ομάδες που ενδιαφέρονται σοβαρά, όμως αντικειμενικά είναι ακόμη νωρίς. Πιστεύω πως οι πολύ σοβαρές συζητήσεις θα ξεκινήσουν στις αρχές του επόμενου μήνα και τότε θα ληφθεί η τελική απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραζνάτοβιτς.

Παράλληλα, στάθηκε και στη μακροχρόνια συνεργασία που έχει με τον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας πως οι δυο τους βρίσκονται σε απόλυτη συνεννόηση σχετικά με τα επόμενα βήματα της καριέρας του.

Ο Σέρβος ατζέντης τόνισε χαρακτηριστικά: «Έχουμε συνεργασία πάνω από 20 χρόνια και επικοινωνούμε συνεχώς για πολλά διαφορετικά ζητήματα. Το μπάσκετ βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, οπότε γνωρίζω πολύ καλά τι θα ήταν καλό για εκείνον, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση. Πάντα συμφωνούμε απόλυτα».

