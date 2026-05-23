Diamond League Σιαμέν: Κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο και πρώτη θέση για Τεντόγλου! (vid)

Ο Τεντόγλου με ρεκόρ μίτινγκ, φετινό ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο κατέκτησε την πρώτη θέση στο Σιαμέν.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν σε... άγρια κατάσταση στη Σιαμέν και με άλμα στα 8.46μ. (0.0) κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League, κάνοντας παράλληλα φετινό ρεκόρ, ρεκόρ μίτινγκ, ενώ πέτυχε και την καλύτερη φετινή προσπάθεια στον κόσμο!

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεκίνησε τις προσπάθειές της πηδώντας στα 8.37μ. (-0.2), πετυχαίνοντας φετινό ρεκόρ και παράλληλα ρεκόρ μίτινγκ, το οποίο ήταν 8.18 και το είχε πετύχει ο Κινέζος Ζανγκ Μιγκούν από το 2025.

Η δεύτερη προσπάθεια ήταν άκυρη, ενώ στο τρίτο άλμα του «προσγειώθηκε» στα 8.46μ. (0.0), πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο για φέτος, βελτιώνοντας και τη δική του καλύτερη φετινή επίδοση.

Το «αεικίνητο» φαινόμενο από τα Γρεβενά δεν έκανε άλμα στις επόμενες τρεις πρσοσπάθειες, με τον άλτη του Γιώργου Πομάσκι βλέποντας ότι είναι στην πρώτη θέση και δεν απειλείται να ξεκουράζεται.

Η κατάταξη

  1. Τεντόγλου (Ελλάδα) - 8.46μ.
  2. Γκέιλ (Τζαμάικα) - 8.32μ.
  3. Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) - 8.29μ.
  4. Φουρλάνι (Ιταλία) - 8.28μ.
  5. Ανβάροφ (Ουζμπεκιστάν) - 8.01μ.
  6. Πίνοκ (Τζαμάικα) - 7.93μ.
  7. Χενγκ (Κίνα) - 7.84μ.
  8. Άντκοκ (Αυστραλία) - 7.76μ.
  9. Γιουχάο (Κίνα) - 7.70μ.
  10. Μινγκούν (Κίνα) - 7.66μ.
