Premier League: Κορυφαίος παίκτης της σεζόν ο Μπρούνο Φερνάντες
Η Premier League πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να εξασφαλίζει την 3η θέση και την επιστροφή της στο Champions League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «Κόκκινους Διαβόλους» ήταν ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της φετινής σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο 31χρονος μέσος πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά, καταγράφοντας 34 συμμετοχές στη διοργάνωση, με οκτώ γκολ και 20 ασίστ.