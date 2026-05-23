«Ενδιαφέρεται για τον Μπάνκι ο Άρης»

Για ενδιαφέρον του Άρη για τον Λούκα Μπάνκι κάνει λόγο δημοσίευμα του εξωτερικού.

Τον προπονητή που θα τον οδηγήσει στη νέα χρονιά φέρεται να ψάχνει ο μπασκετικός Άρης, με δημοσίευμα του εξωτερικού να αναφέρει πως οι «ιτρινόμαυροι» ενδιαφέρονται για τον Λούκα Μπάνκι προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Το «La Prealpina» τονίζει πως ο Άρης έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του 60χρονου τεχνικού χωρίς να υπάρχει κάτι προχωρημένο μέχρι στιγμής.

Στη μακρά καριέρα του στους πάγκους, ο Λούκα Μπάνκι έχει κοουτσάρει μεταξύ άλλων τις Σιένα, Αρμάνι Μιλάνο, Αναντολού Εφές, Βίρτους Μπολόνια ενώ τη σεζόν 2018-19 είχε περάσει και από τον πάγκο της ΑΕΚ.

