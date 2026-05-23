Euroleague Final Four 2026, Τσιρίτσι: «Σκάνδαλο και νύχτα ντροπής! 5.000 Ολυμπιακοί χωρίς εισιτήρια»

Σκληρή επίθεση στη Euroleague εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιρίτσι, με αφορμή τα όσα συνέβησαν στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η τουρκική ομάδα εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την οργάνωση της διοργάνωσης, με τον Τσιρίτσι να χαρακτηρίζει τα γεγονότα ως «σκάνδαλο» και «νύχτα ντροπής».

Όσα ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιρίτσι

«Χθες στην Αθήνα δεν χάσαμε απλώς έναν ημιτελικό· όλοι μαζί γίναμε μάρτυρες του πόσο κακοδιαχειρίστηκε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το Final Four δεν αφορά μόνο το μπάσκετ που παίζεται στο παρκέ. Η διοργάνωση αφορά την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των φιλάθλων, τη διαχείριση των εισιτηρίων, τον σχεδιασμό των κερκίδων, τον σεβασμό προς τη φιλοξενούμενη ομάδα.

Όμως χθες στην Αθήνα, φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε που είχαν αγοράσει τα εισιτήριά τους, είχαν πληρώσει και ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα, έμειναν να περιμένουν έξω από τις πόρτες του γηπέδου. Οικογένειες χωρίστηκαν, άνθρωποι έμειναν μέσα στην αβεβαιότητα και ο σχεδιασμός των κερκίδων μετατράπηκε σε απόλυτο χάος. Ενώ οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε προσπαθούσαν να μπουν στο γήπεδο, διαπιστώθηκε ακόμη και παρουσία οπαδών της αντίπαλης ομάδας στη δική τους οικογενειακή εξέδρα.

Αυτό είναι απαράδεκτο.

Αναμένουμε επίσης μια ξεκάθαρη, συγκεκριμένη και ικανοποιητική εξήγηση από τη EuroLeague και τους διοργανωτές σχετικά με τις σοβαρές καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια από φιλάθλους και πολίτες, σύμφωνα με τις οποίες περίπου 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο εισήλθαν στο γήπεδο. Αν ισχύει ότι κάτοχοι εισιτηρίων έμειναν εκτός ενώ άτομα χωρίς εισιτήριο μπήκαν μέσα, τότε δεν πρόκειται πλέον για ένα απλό οργανωτικό πρόβλημα· πρόκειται για ευθεία παραβίαση των δικαιωμάτων των φιλάθλων και κατάρρευση της αξιοπιστίας της διοργάνωσης.

Μια διοργάνωση όπως η EuroLeague, που ισχυρίζεται ότι αποτελεί την κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν μπορεί να αποτυγχάνει στο πιο βασικό της καθήκον: να εξασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι με εισιτήριο εισέρχονται έγκαιρα, με ασφάλεια και δίκαια στο γήπεδο.

Οι διαιτητικές αποφάσεις μπορούν να συζητηθούν, η διαχείριση του αγώνα μπορεί να συζητηθεί, η ατμόσφαιρα στις εξέδρες μπορεί να συζητηθεί. Όμως τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια διοργάνωση που δείχνει τόσο εκτός ελέγχου, τόσο απροετοίμαστη και τόσο αδιάφορη.

Οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε ήταν χθες εκεί για να στηρίξουν την ομάδα τους. Δεν ήταν τουρίστες· ήταν άνθρωποι που βρέθηκαν στην Αθήνα για να μεταφέρουν την προσπάθεια, την πίστη και τα χρώματα αυτής της σεζόν.

Σε ένα Final Four, το δικαίωμα του φιλάθλου δεν μπορεί να μένει έξω από την πόρτα.

Σε ένα Final Four, οικογένειες δεν μπορεί να γίνονται θύματα.

Σε ένα Final Four, η διοργάνωση δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική «βλέποντας και κάνοντας».

Θα προχωρήσουμε μέχρι τέλους σχετικά με όλες τις αδικίες που υπέστησαν οι φίλαθλοί μας σε αυτή τη διαδικασία, τις ελλείψεις στην ασφάλεια και την οργάνωση, τα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι κάτοχοι εισιτηρίων κατά την είσοδό τους στο γήπεδο, τις καταγγελίες για παρατυπίες στις θέσεις των κερκίδων και όλους τους ισχυρισμούς σχετικά με την είσοδο θεατών χωρίς εισιτήριο. Όλα τα απαραίτητα αρχεία, οι μαρτυρίες και τα έγγραφα θα συγκεντρωθούν και θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα για την έναρξη νομικών διαδικασιών κατά των υπευθύνων.

Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί τα δικαιώματα των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε, την προσπάθειά τους και τη θέση τους στην εξέδρα που κέρδισαν με τον ιδρώτα τους.

Η EuroLeague δεν έχει την πολυτέλεια να παρουσιάσει αυτή την εικόνα ως ένα απλό “ατυχές περιστατικό”. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις, να εντοπίσει τους υπεύθυνους και να δημιουργήσει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό αποζημίωσης για τους φιλάθλους που επηρεάστηκαν.

Γιατί αυτό που συνέβη χθες δεν είναι μόνο ζήτημα της Φενέρμπαχτσε.

Είναι ζήτημα της αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Και χθες στην Αθήνα, αυτή η αξιοπιστία δέχθηκε ένα βαρύ πλήγμα.

Για όλους όσοι παραβίασαν τα δικαιώματα των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε, έκαναν τα στραβά μάτια και στη συνέχεια επέλεξαν τη σιωπή, αυτή η νύχτα θα μείνει στην ιστορία ως νύχτα ντροπής. Και ας γνωρίζουν όλοι όσοι σιώπησαν απέναντι σε αυτό το σκάνδαλο: Χθες στην Αθήνα δεν απέτυχε μόνο μια διοργάνωση· η τιμή του ευρωπαϊκού μπάσκετ έμεινε έξω από την πόρτα».