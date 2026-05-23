Κηφισιά: Με τον Λέτο στο τιμόνι και τη νέα χρονιά

Την απόφαση να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Κηφισιάς ο Σεμπαστιάν Λέτο, πήραν οι ιθύνοντες της ομάδας των Βορείων Προαστίων και πλέον προχωρούν μαζί στον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.

Με τον Σεμπάστιαν Λέτο στην τεχνική της ηγεσία θα πορευτεί η Κηφισιά και τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Super League.

Ο 39χρονος Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος έχει χτίσει την Κηφισιά των δύο τελευταίων χρόνων, συναντήθηκε με τη διοίκηση της ομάδας των Βορείων Προαστίων και οριστικοποιήθηκε η κοινή τους πορεία, δίνοντας τέλος στις φήμες που τον είχαν να αποχωρεί από τον πάγκο

Ο Λέτο δεσμεύεται με έναν ακόμη χρόνο συμβολαίου και πλέον όλοι μαζί σχεδιάζουν την ομάδα της επόμενης σεζόν. Μάλιστα, έχει ήδη «κλειδώσει» το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία.

