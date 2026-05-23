Ολυμπιακός-Εθνικός 20-9: Πρόκριση για τις «ερυθρόλευκες» και τώρα ντέρμπι τίτλου με Βουλιαγμένη

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 20-9 του Εθνικού στον δεύτερο ημιτελικό της Waterpolo League γυναικών, έκανε το 2-0 στη σειρά και εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη.

Οι «ερυθρόλευκες» βρέθηκαν πίσω στο σκορ στα πρώτα λεπτά, όμως αντέδρασαν άμεσα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 5-2. Στη συνέχεια κυριάρχησαν απόλυτα, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή τους και φτάνοντας μέχρι το 13-2 πριν από το ημίχρονο, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την πρόκριση.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα διαχειρίστηκε χωρίς προβλήματα το μεγάλο προβάδισμα, διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τελικό 20-9 και σφραγίζοντας με εμφατικό τρόπο το εισιτήριο για τους τελικούς της διοργάνωσης.

Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν η Βάσω Πλευρίτου με πέντε γκολ, ενώ οι Σάντα και Τριχά πρόσθεσαν από τέσσερα τέρματα η καθεμία.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-8, 4-4, 3-3

Εθνικός: Καραγιάννη 3, Καραμπέτσου 2, Μαμόγλου 2, Χατζηκυριακάκη, Κοντογιάννη.

Ολυμπιακός: Πλευρίτου 5, Σάντα 4, Τριχά 4, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κουρέτα, Αντριους, Σιούτη, Νίνου.