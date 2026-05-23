ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ 12 εκ. ευρώ από τον Μυστακίδη

Ολοκληρώθηκε η νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε προκηρυχθεί πριν από μερικούς μήνες στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου.

Ο ισχυρός άνδρας της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, κάλυψε εξ ολοκλήρου το συγκεκριμένο ποσό, προσφέροντας μια τεράστια οικονομική ένεση στο τμήμα ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ομάδας διαμορφώνεται πλέον στα 14.216.850 ευρώ.

Η κίνηση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για την επόμενη μέρα του «Δικεφάλου». Δίνει στη διοίκηση τη δυνατότητα να κινηθεί με απόλυτη άνεση και υψηλές βλέψεις τόσο στο χτίσιμο του αγωνιστικού ρόστερ, όσο και σε ζητήματα υποδομών και συνολικής λειτουργίας της ΚΑΕ.

Υπενθυμίζεται, μάλιστα, πως ήδη βρίσκεται στα σκαριά η δημιουργία του νέου προπονητικού κέντρου για τις ανάγκες της ομάδας, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο προς χρήση μέσα στο ερχόμενο φθινόπωρο.