· Ερυθρός Αστέρας

«Παρελθόν ο Ομπράντοβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα - Αναλαμβάνει ο Τόμιτς»

Οι Σέρβοι αναφέρουν ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα έχει νέο προπονητή έως το τέλος της σεζόν.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, μετά την απογοητευτική ολοκλήρωση της φετινής σεζόν σε Euroleague και ABA League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία, τη θέση του μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα αναλάβει ο Μίλαν Τόμιτς.

Απογοήτευση σε Euroleague και ABA League

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν κατάφερε ούτε φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω στην Euroleague, μένοντας μακριά από τους μεγάλους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της σεζόν.

Παράλληλα, η εικόνα της ομάδας στα playoffs της ABA League προκάλεσε έντονο προβληματισμό, καθώς αποκλείστηκε με 2-0 στα ημιτελικά από την Παρτιζάν.

Οι εμφανίσεις απέναντι στην αιώνια αντίπαλο θεωρήθηκαν απογοητευτικές από τη διοίκηση και τον κόσμο της ομάδας.

Ο Μίλαν Τόμιτς αναλαμβάνει μέχρι το τέλος της σεζόν

Όπως αναφέρουν τα σερβικά Μέσα, ο Μίλαν Τόμιτς θα είναι αυτός που θα οδηγήσει τον Ερυθρό Αστέρα μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής περιόδου.

Ο έμπειρος προπονητής γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον του συλλόγου, καθώς έχει εργαστεί ξανά στο παρελθόν στην ομάδα του Βελιγραδίου και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον οργανισμό.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η απόφαση για την απομάκρυνση του Ομπράντοβιτς συνδέεται άμεσα με την αγωνιστική εικόνα του Ερυθρού Αστέρα στα παιχνίδια απέναντι στην Παρτίζαν.

Η ήττα με χαρακτηριστική ευκολία στη σειρά των ημιτελικών φαίνεται πως αποτέλεσε το τελικό πλήγμα για τον Σέρβο τεχνικό, με τη διοίκηση να αποφασίζει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

