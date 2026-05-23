Ο Αργεντινός ήταν μεταξύ των επίτιμων καλεσμένων σε event της adidas στο κέντρο της Αθήνας και δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον τελικό της Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός.

Ήταν από τους μεγάλους άτυχους τη σεζόν 2022-23, καθώς δεν κατάφερε να αγωνιστεί στον τελικό της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταφέρει να πανηγυρίσει το τρόπαιο.

Φέτος, ο Γκάμπριελ Ντεκ όχι μόνο θα δώσει κανονικά το παρών, αλλά με τις απουσίες των Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα θα είναι ένα από τα βασικότερα όπλα των Μαδριλένων στη… ρακέτα.

Ο Αργεντινός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης λίγες ώρες μετά τον νικηφόρο ημιτελικό της ομάδας του κόντρα στη Βαλένθια, βρέθηκε στο κατάστημα της adidas στην Ερμού όπου μίλησε για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής ανάμεσα στην ομάδα του και τον Ολυμπιακό.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών και ο Σακίλ ΜακΚίσικ με τον Κίναν Έβανς, ενώ στο κατάστημα βρισκόταν και το τρόπαιο της φετινής Ευρωλίγκας.

Στις δηλώσεις του (στο βίντεο της αρχής) μεταξύ άλλων μίλησε για τον ενθουσιασμό του που θα συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό, ενώ αναφέρθηκε και στο ποιο θα είναι το κλειδί που μπορεί να φέρει το τρόπαιο στην ομάδα του.