Τσους Μπουένο: «Ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Συγγνώμη από τον κόσμο»

Ο Τσους Μπουένο και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στη σημερινή συνέντευξη Τύπου στο κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα… αδικαιολόγητα της χθεσινής ημέρας. Του τεράστιου φιάσκου με τα εισιτήρια, με τους σεκιούριτι και με όλα όσα τραγικά συνέβησαν για μια διοργάνωση όπως η Euroleague.

Στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο Τσους Μπουένο ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο προσωπικά για την παραχώρηση του Telekom Center Athens και ζήτησε συγγνώμη για τα χθεσινά τραγικά συμβάντα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην Ελλάδα, μια χώρα που αγαπά το μπάσκετ και μας φιλοξενεί εδώ σε ένα φανταστικό Final 4. Ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την White Veil, που μας βοήθησαν να κάνουμε το καλύτερο Final 4»

«Η πλατφόρμα δεν λειτουργούσε, είχαμε προβλήματα χθες, αλλά σήμερα το πρόβλημα λύθηκε. Οι μόνοι που μπήκαν χωρίς εισιτήριο ήταν 187 άτομα, που όμως ήταν σε λίστα. Πέρασαν από την ασφάλεια και όλα ήταν νομότυπα. Δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να απολογηθούμε στους φιλάθλους, ήταν κυρίως φίλοι της Φενέρμπαχτσε. Καταφέραμε να μπουν πριν αρχίσει το ματς, οπότε δεν έχασαν την έναρξη του ματς. Καταλαβαίνουμε την δυσαρέσκειά τους, τη νιώθουμε κι εμείς. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία, την κυβέρνηση και την White Veil για να έχουμε την καλύτερη έλευση στο γήπεδο αύριο. Κανένας χωρίς εισιτήριο δεν θα μπει στο γήπεδο, θα αυξήσουμε λίγο την ασφάλεια. Αύριο είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, μια γιορτή του μπάσκετ και θέλουμε να έχουμε έναν συναρπαστικό τελικό».

«Η πρόοδος και η αύξηση των φιλάθλων υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Θα πάμε σε franchises του χρόνου, έχουμε 17 προσφορές από ομάδες που θέλουν να γίνουν franchises και έχουμε πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται για το EuroCup. Έχουμε όραμα, επενδυτές και πρέπει να περιμένουμε λίγο για να εξετάσουμε τα δεδομένα. Είμαστε σε πολύ καλή θέση, με πολύ καλά πλάνα για το μέλλον»

Για το μέλλον Παρτίζαν και Ερ. Αστέρα στην Ευρωλίγκα: «Και οι δύο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να γίνουν franchises. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων, θέλουμε ίσως τον μεθεπόμενο χρόνο να πάμε στις 20-22 και αργότερα στις 24. Θέλουμε να έχουμε περισσότερα franchises και επίσης να υπάρχει πρόσβαση από το EuroCup και από τις εγχώριες διοργανώσεις. Οι δύο σερβικές ομάδες έχουν προσφέρει πολλά, έχουν πάθος για το μπάσκετ, αλλά υπάρχει μια διαδικασία. Θα χρειαστεί να δώσουν ένα ποσό για την άδεια. Η λίγκα αξιολογείται αυτή τη στιγμή στα 1,4 δισ. δολάρια».

Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τη μεγιστοποίηση των κερδών: «Θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι. Κάποιες ομάδες θέλουν να παίξουν αργότερα ή νωρίτερα. Κάποιες φορές είναι θέμα των Μέσων. Προσπαθούμε να υπολογίσουμε τα πάντα, τι είναι πιο συμφέρον για όλους. Δεν έχουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο που είναι απόλυτος».

Για τον ιδιοκτήτη της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, ο οποίος δήλωσε πως η Ευρωλίγκα δεν είναι κερδοφόρα και πως το μέλλον είναι μόνο στο ΝΒΑ Europe: «Δεν τον γνωρίζω, νομίζω το σχόλιό του ήταν λίγο ασεβές και αλαζονικό. Το Μιλάνο έχει πολύ μεγάλη ιστορία, η οικογένεια Αρμάνι έχει χτίσει μια ταυτότητα. Θεωρώ πως ήταν ατυχές σχόλιο. Το ΝΒΑ θεωρώ πως σέβεται την κοινότητα του μπάσκετ και δεν σκέφτεται έτσι».

Για πιθανή συνεργασία με το ΝΒΑ Europe: «Όλα είναι στο τραπέζι και ανοιχτά. Όλοι συμφωνούμε ότι ο κατακερματισμός δεν βοηθά κανέναν. Είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν ευκαιρίες στο μπάσκετ και θέλουμε να την αξιοποιήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία που θα έχει νόημα. Είναι πρώιμο να πούμε κάτι, αλλά έχουμε καλές σχέσεις. Μπορούμε να πούμε τι μας αρέσει και τι όχι. Αν βρούμε τη λύση, καλώς, αν όχι, η Ευρωλίγκα έχει ένα καλό πλάνο και ένα όραμα για τα πάντα. Είμαστε σε καλή θέση, οι ομάδες έχουν εγκρίνει το πλάνο και προχωράμε. Αν έρθει το ΝΒΑ και έχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση, είμαστε ανοιχτοί. Οι ομάδες συμφωνούν με μένα σε αυτή την προσέγγιση».

Για το φορμάτ της διοργάνωσης: «Είναι νωρίς να πούμε. Σκεφτόμαστε διάφορα, αν θα το κάνουμε με γεωγραφικά κριτήρια ή με άλλα κριτήρια. Θέλουμε να δούμε τι σκέφτονται και οι ομάδες. Είναι νωρίς να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Συμβουλευόμαστε την επιτροπή της διοργάνωσης και συζητάμε και με τα ΜΜΕ. Πρέπει να σκεφτούμε πολλά. Σε όλους αρέσουν τα Μπαρτσελόνα-Ρεάλ ή τα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός».

Για το Final Four του 2027 και το ενδεχόμενο να γίνει στο Άμπου Ντάμπι: «Έχουμε συμφωνία με το Άμπου Ντάμπι για το 2027, ελπίζω η κατάσταση με τη Μέση Ανατολή να λυθεί. Έχουμε συμβόλαιο και θα χαρούμε να επιστρέψουμε, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι όλα ομαλά και θα υπάρχει ασφάλεια. Φυσικά εξετάζουμε και άλλες λύσεις, ένα plan b. Δεν έχω να σας πω κάτι για το εναλλακτικό πλάνο, απλώς κάποιες συζητήσεις. Ίσως σε κάποιους μήνες θα πρέπει να το ξαναδούμε».

Για ΠΑΟΚ και Άρη: «Όλοι θέλουν να συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Κάναμε συζητήσεις και με τις δύο ομάδες. Όταν θα είναι έτοιμοι, θα είμαστε χαρούμενοι να το εξετάσουμε. Οι δύο ομάδες έχουν φιλοδοξίες, σημαντικούς ιδιοκτήτες και μας αρέσουν, αλλά το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμες αυτές οι ομάδες για να ανταποκριθούν σε όλα, εντός και εκτός γηπέδου».

Για τα ΜΜΕ και τους κανονισμούς: «Είμαι στο μπάσκετ 30 χρόνια, αλλά μόλις 3 μήνες στην Ευρωλίγκα. Προσπαθούμε εσωτερικά να λύσουμε όλα τα προβλήματα σε σχέση με τα ΜΜΕ. Κάθε παρατήρηση είναι ευπρόσδεκτη. Όσες προτάσεις έχετε, να μας τις στείλετε. Θέλουμε να κάνουμε μια αναδόμηση, σε όλα τα επίπεδα. Κοιτάζουμε πού μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι σε όλους τους τομείς».

Για τις συζητήσεις με τη Ρεάλ για υπογραφή νέου συμβολαίου: «Είμαστε σε συζητήσεις και αισιοδοξώ πως θα υπογράψει η Ρεάλ. Είναι μια μέτοχος, είναι μαζί μας από την αρχή και πιστεύω πως θα είναι σημαντικό για εκείνους να μείνουν. Η Ευρωλίγκα είναι το καλύτερο μέρος να μείνεις αυτή τη στιγμή».

Για πιθανότητα μείωσης των αγώνων: «Συζητάμε πολύ αν πρέπει να αλλάξουμε το φορμάτ. Φέραμε στο συμβούλιο κάποιες προτάσεις για περιφέρειες, είδαμε και πώς θα επηρέαζε κάτι τέτοιο τα ΜΜΕ και τις ομάδες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μας να πάμε στις 22 ομάδες, ήταν ότι έχουμε αβεβαιότητα με τις ομάδες της Ρωσίας, με ομάδες που παίζουν εκτός της χώρας τους και μια ομάδα με οικονομικά προβλήματα, τη Μονακό. Θα πρέπει να διασφαλίσεις πρώτα ότι ο αριθμός των ομάδων είναι εντάξει για τη διοργάνωση και μετά να κοιτάξεις να τις αυξήσεις. Θα έχουμε συζητήσεις για 22 ομάδες όταν η αβεβαιότητα αυτή πάψει να υπάρχει».

Για πιθανά εμπόδια με FIBA και NBA: «Αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε τι είναι σημαντικό για τον καθέναν και ποια τα red flags. Το ΝΒΑ θέλει να φέρει χρήματα και είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Βάζουμε μια λίστα από ζητήματα και προσπαθούμε να δούμε πώς θα τα λύσουμε ένα-ένα. Δεν θέλω να πω πολλά, δεν είμαστε σε σημείο που συζητάμε λεπτομέρειες. Ίσως τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Θα ενημερωθείτε».

Για τη διαιτησία στη EuroLeague: «Κάποια πράγματα πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Θεωρώ πως στην Ευρώπη η Ευρωλίγκα έχει την καλύτερη διαιτησία. Πιστεύω πως οι διαιτητές μας είναι μακράν οι καλύτεροι από τις άλλες διοργανώσεις».

Για Μπούργκ, Μονακό, ΠΑΟΚ και Άρη πρόσθεσε: «Μιλήσαμε με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Θέλουμε κάποιες ομάδες να γίνουν το 100% σε αυτό που μπορούν. Όποτε είναι έτοιμες να το κάνουν, αλλά όχι νωρίτερα. Αυτός είναι ο φυσικός τρόπος. Η Βιλερμπάν υπέγραψε νέο συμβόλαιο, με την Παρί κάνουμε συζητήσεις να γίνει franchise, χτίζει μια παράδοση. Για τη Μονακό ξέρουν ότι πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να αποκτήσουν μια νέα ιδιοκτησία. Αν σταθεροποιηθούν και έχουν νέα ιδιοκτησία, το Μονακό έχει αποδείξει πως έχει αξία για την Ευρωλίγκα. Η Μπουργκ έχει μια φανταστική ατμόσφαιρα, πολύ καλός οργανισμός, όλα είναι πολύ καλά. Έχουν κάποια ζητήματα, όπως με το γήπεδο, αλλά ακόμη κι αν δεν είναι στην Ευρωλίγκα, θέλουμε να εξετάσουμε μια μακροχρόνια συνεργασία μαζί τους».

Για την αντιμετώπιση επεισοδίων και τα πρόστιμα: «Υπάρχουν πράγματα που επηρεάζουν το παιχνίδι. Θέλουμε να επιβάλλουμε τιμωρίες αλλά χωρίς να επηρεάζουμε το παιχνίδι και την έκβαση των αγώνων. Πρέπει να προστατέψουμε το άθλημα και τον ρυθμό του. Κάποια πράγματα δεν είναι αποδεκτό να γίνονται στα γήπεδα και θέλουμε να δουλέψουμε μαζί με τις ομάδες για να λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Αν κάτι γίνεται κατ' επανάληψη, οι τιμωρίες πρέπει να είναι βαριές».