Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε Λεν μέχρι το 2027
Onsports Team 31 Οκτωβρίου 2025, 07:44
EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε Λεν μέχρι το 2027

Ο Ουκρανός σέντερ θα ενισχύσει τη «βασίλισσα», αφήνοντας το ΝΒΑ για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουκρανού σέντερ Άλεξ Λεν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν 2026-27. Ο 32χρονος (2,13μ.) φέρνει μαζί του εμπειρία δώδεκα ετών στο ΝΒΑ, έχοντας αγωνιστεί με τους Φοίνιξ Σανς (2013–18), Ατλάντα Χοκς (2018–20), Σακραμέντο Κινγκς (2019–20, 2021–25), Τορόντο Ράπτορς (2020–21), Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (2020–21) και πιο πρόσφατα με τους Λος Άντζελες Λέικερς (2024–25).

Μετά την αποχώρηση του Μπρούνο Φερνάντο, ο Ουκρανός ψηλός έρχεται στη Μαδρίτη για να ενισχύσει τη φροντ λάιν, εκεί όπου δεσπόζει στη θέση «5» το όνομα του Έντι Ταβάρες.

Ο Λεν ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 2010-11 με την Ντνιπρό στην Ουκρανία, πριν μεταβεί στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί στο πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. Μετά την εντυπωσιακή του παρουσία στο NCAA, επιλέχθηκε από τους Σανς στο Νο5 του ντραφτ του 2013.

Σε 690 αγώνες κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, ο Λεν έχει μέσο όρο 6,7 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ ανά παιχνίδι. Έχει επίσης 14 συμμετοχές στα playoffs, όπου σημείωσε κατά μέσο όρο 2,8 πόντους και 2,5 ριμπάουντ.

 



