Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: «Γιγαντομαχία» Γιόκιτς με Σενγκούν, με νικητές τους Νάγκετς - Δείτε βίντεο
Onsports Team 16 Δεκεμβρίου 2025, 08:59
NBA

NBA: «Γιγαντομαχία» Γιόκιτς με Σενγκούν, με νικητές τους Νάγκετς - Δείτε βίντεο

Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τα highlights από την πλούσια δράση στο NBA.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που θύμισε μάχη για τα playoffs, οι Νάγκετς επικράτησαν 128-125 των Ρόκετς στην παράταση.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε ένα ακόμη εντυπωσιακό τριπλ-νταμπλ με 39 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αλλά αποβλήθηκε με έκτο φάουλ στα τελευταία λεπτά του έξτρα πενταλέπτου.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 35 πόντους ακολούθησε τον «Τζόκερ» σε απόδοση για το Ντένβερ, που με 19-6 είναι στη δεύτερη θέση της Δύσης πίσω από τους Θάντερ.

Για το Χιούστον, που έπεσε πέμπτο με 16-7, ο Αλπερέν Σενγκούν έκανε επίσης τριπλ-νταμπλ με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ωστόσο αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο για την ισοφάριση στην τελευταία επίθεση. Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 25 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Οι Πίστονς πέτυχαν 4η σερί νίκη και δικαιολόγησαν την παρουσία τους στην κορυφή της Ανατολής νικώντας το ντέρμπι με τους Σέλτικς με 112-105 στη Βοστώνη. Ο Κέιντ Κάνιγχαμ ήταν ο κορυφαίος για το Ντιτρόιτ με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Τζέιλεν Μπράουν με 34 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ δεν έφτανε για τους γηπεδούχους, που με 15-11 έπεσαν τέταρτοι στην Ανατολή.

Τρίτοι με 16-11 ανέβηκαν οι Ράπτορς, που άλωσαν με 106-96 το Μαϊάμι. Ο Μπράντον Ίνγκραμ είχε 28 πόντους για το Τορόντο, που προερχόταν από τέσσερις διαδοχικές ήττες. Νόρμαν Πάουελ και Μπαμ Αντεμπάγιο είχαν από 20 για τους Χιτ, που με 14-12 είναι ένατοι στην περιφέρεια.

Το νούμερο 1 του ντραφτ, Κούπερ Φλαγκ, έκανε ρεκόρ με 42 πόντους, ωστόσο οι Μάβερικς έχασαν με 140-133 από τους Τζαζ στην παράταση. Για την ομάδα της Γιούτα ο Κεγιόντε Τζορτζ και ο Λάουρι Μάρκανεν είχαν 37 και 33 πόντους, αντίστοιχα.

Τέλος, οι Γκρίζλις συνέτριψαν με 121-103 τους Κλίπερς στο LA, με 31 πόντους και 5 τάπες του Τζάρεν Τζάκσον και τον Καμ Σπένσερ να προσθέτει 27 πόντους και 6 ασίστ. Ο Κογουάι Λέοναρντ είχε 21 πόντους για τους γηπεδούχους, που με 6-20 συνεχίζουν να απογοητεύουν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Σέλτικς-Πίστονς 105-112

 

Χιτ-Ράπτορς 96-106

 

Τζαζ-Μάβερικς 140-133 (κ.α. 129-129)

 

Νάγκετς-Ρόκετς 128-125 (κ.α. 117-117)

 

Κλίπερς-Γκρίζλις 103-121

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί
19 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί
BET
Αυλαία στο Conference League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
19 λεπτά πριν Αυλαία στο Conference League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
NBA
Γιόκιτς: «Σταματήστε να μας συγκρίνεται με τον Σενγκούν» (vid)
21 λεπτά πριν Γιόκιτς: «Σταματήστε να μας συγκρίνεται με τον Σενγκούν» (vid)
NBA
ΝΒΑ: Ένα ακόμα «χοντρό» επεισόδιο στην κόντρα Λεμπρόν-Μπρουκς (vid)
32 λεπτά πριν ΝΒΑ: Ένα ακόμα «χοντρό» επεισόδιο στην κόντρα Λεμπρόν-Μπρουκς (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Οι 2 ερωτικές σκηνές του Grand Hotel προκάλεσαν αντιδράσεις και μία απορία για εγκυμοσύνη της Αλίκης