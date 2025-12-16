Φενέρμπαχτσε: Με τον… αέρα του σερί και την… αύρα της πρωταθλήτριας

Οnsports Τeam

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και θέλει να φτάσει τις 7 συνεχόμενες νίκες στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους.

Οι δύο τελευταίοι πρωταθλητές Ευρώπης θα κοντραριστούν απόψε στο «σπίτι» της Φενέμρπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης υποδέχεται τον περσινό πρωταθλητή σε ένα ματς που και οι δύο ομάδες «καίγονται» για την νίκη, για τους δικούς τους λόγους η κάθε μία.

Από τη μία η «οικοδέσποινα» Φενέρμπαχτσε που θέλει να εκμεταλλευτεί το momentum και να δώσει ακόμα μεγαλύτερο… αέρα στο εντυπωσιακό σερί της και από την άλλη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ψάχνει εναγωνίως τρόπο να αφήσει πίσω του τα κακά αποτελέσματα και τις άσχημες εμφανίσεις και να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.

Το φαβορί της αναμέτρησης είναι ένα και είναι ξεκάθαρο. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μοιάζει να είναι, αυτή τη στιγμή, η πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης και παρά το άσχημο ξεκίνημά της έχει καταφέρει να βρίσκεται στην τετράδα με ρεκόρ 9-5 και ένα ματς λιγότερο.

Αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό που αναβλήθηκε λόγω των προβλημάτων εισροής υδάτων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η Φενέρμπαχτσε μετράει το εντυπωσιακό σερί των δώδεκα συνεχόμενων νικηφόρων αποτελεσμάτων σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας και το εντυπωσιακό «έξι στα έξι» στη EuroLeague. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχουν να ηττηθούν εδώ και 46 ημέρες μιας και η τελευταία τους ήττα ήταν στις 30 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη, όταν ηττήθηκαν από τη Ρεάλ του Σέρχιο Σκαριόλο με 84-58.

Από εκεί και έπειτα η ομάδα της Πόλης «μετράει» έξι νίκες. Αναλυτικά:

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν: 81-67

Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ: 84-75

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ: 74-68

Παρτιζάν – Φενέρμπαχτσε: 87-99

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους: 66-64

Μονακό – Φενέρμπαχτσε: 86-92

Οι Τούρκοι προέρχονται από ένα σπουδαίο διπλό στη Μονακό, απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με 92-86, ενώ για το πρωτάθλημα κατάφεραν και εκεί να πάρουν την νίκη επί της Αναντολού Εφές στην παράταση με 97-94 παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκαν χωρίς τον προπονητής τους, ο οποίος έδωσε το παρών στο τελευταίο «αντίο» στον πατέρα της συζύγου του, Άννας Δούκα.

Η Φενέρμπαχτσε, στη μέχρι τώρα πορεία της στη διοργάνωση, «μετράει» 80,5 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι, με τους παίκτες της να «κατεβάζουν» 36,7 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 12 επιθετικά), ενώ έχουν και 16.7 ασίστ για μόλις 5,4 λάθη.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει στο ενεργητικό της ομάδας του τρεις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων σε μέσο όρο. Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν έχει 14,1 πόντους μέσο όρο, ενώ δίνει και 5,6 ασίστ, παίρνοντας και περισσότερα από 3 ριμπάουντ, με τον Τάλεν Χόρτον Τάκερ να ακολουθεί με 12,7 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ. Τρίτος διψήφιος είναι ο Ντέβον Χολ ο οποίος έχει σχεδόν 11 πόντους, με 3,6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Φενέρμπαχτσε

Αναλυτικά τα στατιστικά της Φενέρμπαχτσε