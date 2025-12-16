Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σοκ στην Παρί με Εμπαπέ: Το ιλιγγιώδες ποσό που πρέπει να καταβάλει στον Γάλλο σούπερ σταρ
Οnsports Τeam 16 Δεκεμβρίου 2025, 15:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στην Παρί με Εμπαπέ: Το ιλιγγιώδες ποσό που πρέπει να καταβάλει στον Γάλλο σούπερ σταρ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βγήκε νικητής στη δικαστική διαμάχη που είχε με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Γαλλικό σύλλογο να πρέπει να καταβάλει στον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης το μυθικό ποσό των 61.000.000 ευρώ.

Σοκ και… δέος στις τάξεις της ομάδας της Παρί Σεν Ζερμέν από την απόφαση του Δικαστηρίου που την αναγκάζει να καταβάλει άμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ το αστρονομικό ποσό των 61.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, το γαλλικό δικαστήριο εργατικών διαφορών πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση και τα χρήματα αυτά αφορούν μπόνους και μη καταβληθέντες μισθούς για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2024.

Ο Γάλλος επιθετικός έφερε την Παρί Σεν Ζερμέν στο γαλλικό δικαστήριο εργατικών διαφορών για τα διαφυγόντα κέρδη για τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2024, λίγο πριν φύγει από την ομάδα του Παρισιού για να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης ως ελεύθερος.

Και τελικά δικαιώθηκε στο ακέραιο, μιας και το Δικαστήριο του επιδίκασε συνολικά το ποσό των 55.000.000 ευρώ που μαζί με τα επιδόματα αδείας και τα μπόνους ξεπερνά τα 61.000.000 ευρώ.

https://x.com/FabrizioRomano/status/2000909980652720272?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000909980652720272%7Ctwgr%5Ee6bb2ae908e4e6587a0e2d4157abf00f1cc6ae17%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazzetta.gr%2Ffootball%2Fligue-1%2F2499603%2Fmpape-i-pari-kaleitai-na-plirosei-61-ekat-eyro-meta-apo-dikastiki-apofasi


Ροή ειδήσεων

NBA
Τελικός NBA Cup: Σπερς εναντίον Νικς, Γουεμπανιάμα εναντίον Μπράνσον - Η ώρα και το κανάλι
17 λεπτά πριν Τελικός NBA Cup: Σπερς εναντίον Νικς, Γουεμπανιάμα εναντίον Μπράνσον - Η ώρα και το κανάλι
BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: Θεσπίζει το τρόπαιο «Θεόδωρος Καρατζάς»
29 λεπτά πριν Stoiximan GBL: Θεσπίζει το τρόπαιο «Θεόδωρος Καρατζάς»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σοκ στην Παρί με Εμπαπέ: Το ιλιγγιώδες ποσό που πρέπει να καταβάλει στον Γάλλο σούπερ σταρ
42 λεπτά πριν Σοκ στην Παρί με Εμπαπέ: Το ιλιγγιώδες ποσό που πρέπει να καταβάλει στον Γάλλο σούπερ σταρ
ΣΠΟΡ
Άρση Βαρών: Mε 29 ρεκόρ και πρωταθλητές Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
46 λεπτά πριν Άρση Βαρών: Mε 29 ρεκόρ και πρωταθλητές Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved