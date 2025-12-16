Σοκ στην Παρί με Εμπαπέ: Το ιλιγγιώδες ποσό που πρέπει να καταβάλει στον Γάλλο σούπερ σταρ

Οnsports Τeam

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βγήκε νικητής στη δικαστική διαμάχη που είχε με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Γαλλικό σύλλογο να πρέπει να καταβάλει στον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης το μυθικό ποσό των 61.000.000 ευρώ.

Σοκ και… δέος στις τάξεις της ομάδας της Παρί Σεν Ζερμέν από την απόφαση του Δικαστηρίου που την αναγκάζει να καταβάλει άμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ το αστρονομικό ποσό των 61.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, το γαλλικό δικαστήριο εργατικών διαφορών πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση και τα χρήματα αυτά αφορούν μπόνους και μη καταβληθέντες μισθούς για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2024.

Ο Γάλλος επιθετικός έφερε την Παρί Σεν Ζερμέν στο γαλλικό δικαστήριο εργατικών διαφορών για τα διαφυγόντα κέρδη για τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2024, λίγο πριν φύγει από την ομάδα του Παρισιού για να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης ως ελεύθερος.

Και τελικά δικαιώθηκε στο ακέραιο, μιας και το Δικαστήριο του επιδίκασε συνολικά το ποσό των 55.000.000 ευρώ που μαζί με τα επιδόματα αδείας και τα μπόνους ξεπερνά τα 61.000.000 ευρώ.

