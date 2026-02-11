Ομάδες

Eurocup: Για την πρόκριση κόντρα στην Κλουζ ο Άρης
Οnsports Τeam 11 Φεβρουαρίου 2026, 10:16
ΜΠΑΣΚΕΤ / Άρης

Eurocup: Για την πρόκριση κόντρα στην Κλουζ ο Άρης

Ο Άρης αντιμετωπίζει την Κλουζ εκτός έδρας (18:00) και θέλει την νίκη για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Άρης Betsson συνεχίζει την πορεία του στο Eurocup για την 18η και τελευταία αγωνιστική.

Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Κλουζ (18:00) και θέλουν μόνο τη νίκη για να προκριθούν στην επόμενη φάση.

Και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ (8-9) και έτσι θα τα δώσουν όλα για τη νίκη, ώστε να μην… αποχαιρετήσουν από νωρίς την Ευρώπη.



