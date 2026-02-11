Με Πέρεθ το Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

Οnsports Τeam

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας και η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει το ενδιαφέρον του και πάλι στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Σερβίας και η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Οι διαιτητές που θα «σφυρίξουν» το εν λόγω παιχνίδι είναι οι Μιγκέλ Άνχελ-Πέρεθ (Ισπανία), Σεφί Σεμές (Ισραήλ) και ο Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).