Με Πέρεθ το Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας
Οnsports Τeam 11 Φεβρουαρίου 2026, 11:25
EUROLEAGUE

Με Πέρεθ το Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας και η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει το ενδιαφέρον του και πάλι στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. 

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Σερβίας και η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Οι διαιτητές που θα «σφυρίξουν» το εν λόγω παιχνίδι είναι οι  Μιγκέλ Άνχελ-Πέρεθ (Ισπανία), Σεφί Σεμές (Ισραήλ) και ο Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).



