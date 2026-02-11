ONSPORTS POLL: Ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας;

Οnsports Τeam

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός-ΟΦΗ δίνουν τις δικές τους «μάχες» για τα δύο εισιτήρια του μεγάλου τελικού και εσείς μπορείτε να ψηφίσετε στο Instagram του ONSPORTS για το ποιες ομάδες θα πάρουν την πρόκριση.

Οι… λάτρεις του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν στρέψει την προσοχή τους στα σημερινά, μεγάλα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας από τα οποία θα προκύψουν οι δύο φιναλίστ της φετινής διοργάνωσης.

Στο «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός και ΟΦΗ τα λένε για τρίτη φορά σε διάστημα μίας εβδομάδας, με τους γηπεδούχους να έχουν θεωρητικά το προβάδισμα μετά το 1-1 στην Κρήτη στον πρώτο ημιτελικό.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που έχει πάει στη Θεσσαλονίκη με την ψυχολογία στα ύψη, με τους γηπεδούχους να έχουν στα χέρια τους το 0-1 της Λεωφόρου και τους φιλοξενούμενους να θέλουν να κάνουν την έκπληξη.

Εσύ τι πιστεύεις ότι θα γίνει; Ποιοι θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό; Μπες στο Instagram του ONSPORTS και ψήφισε τους νικητές των σημερινών αναμετρήσεων.