Η νέα εποχή της Allwyn μέσα από τα μάτια των συνεργατών του δικτύου καταστημάτων της εταιρίας
Onsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 13:34
BET

Η νέα εποχή της Allwyn μέσα από τα μάτια των συνεργατών του δικτύου καταστημάτων της εταιρίας

«Πρόοδος, ασφάλεια και καινοτόμες λύσεις»

Αναβαθμισμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας, περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές επιλογές και εκπλήξεις φέρνει για τους πελάτες η νέα εποχή της Allwyn. Το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας έχει μπει σε φάση συνολικής αναβάθμισης, με αιχμή την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, ενώ αποκτά και πιο σύγχρονο look and feel.

Η νέα εποχή της Allwyn έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, με το Instant Win να αποτελεί την πρώτη από τις πολλές συναρπαστικές εμπειρίες που έρχονται, με περισσότερη διασκέδαση και περισσότερα κέρδη για τους πελάτες, στη στιγμή.

Τι σημαίνει όμως Allwyn για τους ίδιους τους συνεργάτες του δικτύου και τι διαφορετικό φέρνει στα καταστήματα τους; Πώς υποδέχονται αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων Allwyn και PLAY; 

Οι απαντήσεις στο παρακάτω βίντεο:

 

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



