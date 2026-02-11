Παναθηναϊκός: Με… αέρα Ολυμπιακού στην Τούμπα για την πρόκριση

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε τον αγώνα της… χρονιάς, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει κατασταλάξει στα πλάνα του και τους «πράσινους» να είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τις πιθανότητες της ολικής ανατροπής. -Οι σκέψεις της ενδεκάδας του Ισπανού τεχνικού.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι… τώρα για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ απόψε «παίζει» το πιο μεγάλο μέρος της χρονιάς και τον μοναδικό εφικτό στόχο που συνεχίζει να κυνηγάει. Με το πρωτάθλημα να έχει χαθεί οι «πράσινοι» έχουν ρίξει το βάρος τους στο Κύπελλο Ελλάδας και μετά το 0-1 του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο ξέρουν ότι η αποστολή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Είνι πάρα πολύ δύσκολη εκ προοιμίου από τη στιγμή που η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλύτερο φεγγάρι. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι πιο έτοιμη, πιο δεμένη, πιο δουλεμένη, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και στον πρώτο ημιτελικό της σειράς.

Ο Παναθηναϊκός, τώρα όμως είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Ράφα Μπενίτεθ μοιάζει πιο κατασταλαγμένος από ποτέ (αν και πάντα υπάρχει η πιθανότητα της έκπληξης), τη στιγμή που η ομάδα του «τριφυλλιού» προέρχεται από το μεγάλο διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και αντιμετωπίζει με διαφορετική ψυχολογία την αποψινή σπουδαία αναμέτρηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να παραταχθεί στο γήπεδο της Τούμπας με… συνταγή Λεωφόρου.

Με Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα τριάδα με τους ίνγκασον, Πάλμερ-μπράουν και Γεντβάι, Καλάμπρια στα δεξιά και Κυριακόπουλο αριστερά, Κοντούρη και Σιώπη στα χαφ, αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον Ταμπόδρα και μοναδικό προωθημένο τον Αντρέα Τεττέη.