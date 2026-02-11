Ομάδες

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Κοντά στην επιστροφή ο Ιωαννίδης
EPA/EDUARDO COSTA, ΑΜΠΕ
Onsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 15:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Κοντά στην επιστροφή ο Ιωαννίδης

Προ των πυλών φαίνεται να είναι η επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδη στην αγωνιστική δράση, μετά από έναν μήνα εκτός λόγω τραυματισμού στο έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γόνατου.

Ο διεθνής επιθετικός αναμένεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα της Σπόρτινγκ για τον αγώνα με τη Φαμαλικάο, αντικαθιστώντας τον τιμωρημένο Λούις Σουάρες.

Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας παρακολουθούσε καθημερινά την πορεία της αποκατάστασης του Ιωαννίδη, καθώς ο στράικερ είχε αντιμετωπίσει ανάλογο τραυματισμό τον περασμένο Νοέμβρη και η Σπόρτινγκ ήθελε να αποφύγει τον κίνδυνο υποτροπής.

Φέτος, ο Ιωαννίδης μετρά 4 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έτοιμος να δώσει νέα ώθηση στην επιθετική γραμμή της ομάδας.



