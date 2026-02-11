Ομάδες

Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες των ομάδων στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Οnsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 16:33
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες των ομάδων στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του αγώνα μεταξύ Λεβαδειακού και ΟΦΗ για τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Νίκος Παπαδόπουλος και Χρήστος Κόντης κατέληξαν ποιους παίκτες θα χρησιμοποιήσουν στο βασικό σχήμα για το πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Γκούμας, Κωστή, Τσόκαϊ, Μπάλτζι, Όζμπολτ, Παλάσιος

Στον πάγκο οι: Ανάκερ, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Λαμαράνα, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Βέρμπιτς.

ΟΦΗ (Κόντης):Χριτογεώργος, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Γκονζάλεθ, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Φούντας, Νους, Σαλσέδο.

Στον πάγκο οι: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.



