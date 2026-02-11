Πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 για την κόρη του Κώστα Μπακογιάννη σε αγώνες κλειστού στίβου στην Παιανία

Οnsports Team

Ρεκόρ με το «καλημέρα» για τη Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη, στην ημερίδα κλειστού στίβου της Παιανίας

Τα 60 μέτρα μετ’ εμποδίων ήταν το αγώνισμα με το οποίο άνοιξε το πρόγραμμα της ημερίδας κλειστού στίβου στην Παιανία. Η 17χρονη Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη, κόρη του τέως Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ότι το μέλλον διαγράφεται λαμπρό.

Η Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη πέτυχε αυτό που είχε δείξει πως είναι σε θέση να κάνει από την πρώτη ημερίδα της χρονιάς και με χρόνο 8.46, πέτυχε ρεκόρ στην κατηγορία της.

Δείτε την προσπάθεια της νεαρής αθλήτριας στο 02:35 του βίντεο:

Η νεαρή αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη βελτίωσε το 8.52 στης Νικολέττας Αντωνιάδη από τις 29 Ιανουαρίου 2022 και έδειξε πως το καλοκαίρι, θα είναι σε θέση να διεκδικήσει καλή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 16 – Κυριακή 19 Ιουλίου 2026.

Αναμένεται να λάβουν μέρος περίπου 1.200 αθλητές και αθλήτριες, ενώ, η ελληνική συμμετοχή αναμένεται να είναι σημαντική σε άλλη μία μεγάλη διοργάνωση.