ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για τον ημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδας
Οnsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 19:30
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με προβάδισμα πρόκρισης μπαίνει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, αφού το γκολ-πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη (67’) έκανε τη διαφορά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο (0-1) κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» ψάχνουν στην Τούμπα την ανατροπή, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστές τις επιλογές του για την ενδεκάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει δύο αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, βάζοντας τον Τουμπά αντί του Γεντβάι και τον Μπακασέτα αντί του Σιώπη. 

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Τουμπά, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν την τριάδα της άμυνας.

Αριστερά θα παίξει ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και το δίδυμο των χαφ θα απαρτίζεται από τους Κοντούρη και Μπακασέτα. Πίσω από τον προωθημένο Τετέι θα βρίσκονται οι Αντίνο και Ταμπόρδα.


