Βόλεϊ Γυναικών: Ο ΠΑΟΚ «έσπασε» το αήττητο του Παναθηναϊκού και πέρασε στο F4 του Κυπέλλου

Onsports Team

Έκπληξη στο Κύπελλο Ελλάδας των γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 3-1 σετ στο Μετς επί του Παναθηναϊκού και να προκρίνεται στο Final-4.

Το αήττητο της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού, τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ είναι ο υπεύθυνος, καθώς απέκλεισε τις «πράσινες» στο Μετς, περνώντας στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο «Δικέφαλος» επικράτησε 3-1 σετ, μετά από εκπληκτική εμφάνιση.

Έτσι ο Παναθηναϊκός δεν συνεχίζει στο Κύπελλο, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Α.Ο. Θήρας.

Οι «μαυρόασπρες» επικράτησαν 25-20 στο πρώτο σετ. Οι «πράσινες» ισοφάρισαν παίρνοντας το δεύτερο με 25-19. Το τρίτο σετ με την ίδια διαφορά (25-19) κατέληξε στον ΠΑΟΚ, με τις φιλοξενούμενους να τελειώνουν την δουλειά στο τέταρτο σετ με 25-19 και πάλι, φτάνοντας στο θρίαμβο με 3-1.

Έτσι ο ΠΑΟΚ θα είναι στο Final-4 της Χαλκίδας, ενώ ο Παναθηναϊκός για δεύτερη σερί σεζόν θα απουσιάζει.

Προκρίθηκε και ο Ολυμπιακός

Στη Χαλκίδα θα είναι και ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν 3-1 στην έδρα τους κόντρα στον Μίλωνα. Έτσι θα διεκδικήσουν τη διατήρηση του τροπαίου.

Τα σετ: 3-1 (25-14, 25-16, 19-25, 25-14)