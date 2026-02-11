ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Κατέθεσαν λουλούδια και στεφάνι οι «πράσινοι» στη μνήμη των «αετόπουλων»

Οnsports Team

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός : Στεφάνι και λουλούδια μπροστά στη Θύρα 4 κατέθεσαν πριν τη σέντρα οι «πράσινοι», στη μνήμη των επτά αετόπουλων που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Οι «πράσινοι» δεν ξέχασαν τους αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στους δρόμους της Ρουμανίας.

Πριν την έναρξη της ρεβάνς της Τούμπας, σύσσωμη η αποστολή του Παναθηναϊκού βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4, προκειμένου να καταθέσουν στεφάνι και λουλούδια στη μνήμη των αετόπουλων.

Η κίνηση αυτή χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο της Τούμπας, δείχνοντας για μία ακόμα φορά πως ο αθλητισμός ενώνει και ο θάνατος δεν έχει χρώματα.