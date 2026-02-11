NBA: Οι τιμωρίες για τις συμπλοκές στο Σάρλοτ – Ντιτρόιτ

Onsports Team

Οι ποινές που ανακοινώθηκαν για όσους ενεπλάκησαν στο ξύλο ανάμεσα στους παίκτες των Χόρνετς και των Πίστονς.

Ο Αμερικανός σέντερ των Ντιτρόιτ Πίστονς, Αϊζάια Στιούαρτ, τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές για τη συμμετοχή του στη συμπλοκή της Δευτέρας (9/2), ενώ ο Μούσα Ντιαμπατέ και ο Μάιλς Μπρίτζες (Σάρλοτ) τιμωρήθηκαν με 4 και ο Τζέιλεν Ντούρεν (Ντιτρόιτ) με 2, όπως ανακοίνωσε το NBA.

Η αναμέτρηση μεταξύ των Χόρνετς και των Πίστονς στιγματίστηκε από γενικευμένη σύρραξη, μετά από φάουλ του Ντιαμπατέ στον Ντούρεν στα μέσα της τρίτης περιόδου, με τους δύο παίκτες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, να ανταλλάσσουν χτυπήματα και στη συνέχεια να συμμετέχουν και οι συμπαίκτες τους.

Ο Αϊζάια Στιούαρτ δέχτηκε τη μεγαλύτερη ποινή για το ότι «αποχώρησε από τον πάγκο», «ενεργά συμμετείχε επιθετικά στη συμπλοκή που εξελισσόταν στο γήπεδο» και λόγω του «ιστορικού αντιαθλητικών ενεργειών» του.

Ο Ντιαμπατέ και ο Μπρίτζες τιμωρήθηκαν για το ότι «προκάλεσαν σύρραξη» και συνέβαλαν στην κλιμάκωση της σύγκρουσης, ενώ το NBA κατηγορεί τον Ντούρεν για το ότι απλώς «πρωτοστάτησε» στην έναρξη της διαμάχης.

Οι τέσσερις παίκτες είχαν αποβληθεί από το παιχνίδι.