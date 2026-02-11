Ομάδες

Μπενίτεθ: «Για 70 λεπτά ήμασταν ανταγωνιστικοί»
Οnsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 22:56
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για δεύτερη φορά από τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δηλώνει ότι η ομάδα του υπήρξε ανταγωνιστική, αλλά της στοίχισε ότι ήταν ευάλωτη στις αντεπιθέσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ξέραμε πολύ καλά ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, πόσο μάλλον έχοντας και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Θεωρώ πως για 70 λεπτά η ομάδα ήταν μέσα, ήταν ανταγωνιστική. Ξέραμε ότι μία φάση, ένα γκολ, θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες.

Δυστυχώς πάνω κάτω σε εκείνο το σημείο το δεχθήκαμε εμείς. Μετά τα πράγματα σίγουρα έγιναν πολύ πολύ δύσκολα. Χρειαζόμασταν τρία γκολ για να περάσουμε και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε».

Για τις τρεις αλλαγές που έκανε και τι δεν λειτούργησε σωστά: «Κάναμε κάποιες αλλαγές, καταρχάς χριζόμασταν ποδοσφαιριστές να μπουν με ενέργεια για να μπορέσουν να μας δώσουν παραπάνω ένταση στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, πάνω κάτω σε εκείνο το σημείο μπήκε το γκολ και δυσκόλεψε πάρα πολύ τα σχέδιά μας. Μιας και βάλαμε ποδοσφαιριστές με ικανότητα για να μπορέσουν να κάνουν κάποιες επιθετικές ενέργειες. Ωστόσο, μετά αυτό δημιούργησε ένα θέμα, το οποίο είναι ότι ήμασταν αρκετά ευάλωτοι σε αντεπιθέσεις του αντιπάλου».



