Μπαρτσελόνα: Εκτός Ράσφορντ και Ραφίνια κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης
Onsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 23:57
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Εκτός Ράσφορντ και Ραφίνια κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν κατάφεραν να προπονηθούν με την υπόλοιπη ομάδα των «μπλαουγκράνα».

Ο Ραφίνια αναμένεται να χάσει τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης. Σίγουρη είναι η απουσία του Άγγλου επιθετικού.

Συγκεκριμένα, ο Ράσφορντ έχει πόνο στο αριστερό γόνατο μετά από ένα χτύπημα στον αγώνα με τη Μαγιόρκα το Σάββατο στο Camp Nou.

«Ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Μάρκους Ράσφορντ, υποφέρει από πόνο στο αριστερό του γόνατο μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Σαββάτου εναντίον της Μαγιόρκα στο Camp Nou. Ο παίκτης θα χάσει τον αγώνα της Πέμπτης για το Copa del Rey εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης», αναφέρει η ανακοίνωση των Μπλαουγκράνα.



