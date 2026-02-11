Eurocup: Ήττα-αποκλεισμός για τον Άρη από την Κλουζ

Onsports Team

Οι Θεσσαλονικείς δεν τα κατάφεραν στη Ρουμανία και με την ήττα 111-92 αποχαιρέτησαν για αυτή τη σεζόν την Ευρώπη.

Κατώτερος των περιστάσεων, ο Άρης ηττήθηκε στη Ρουμανία, για τη 18η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του EuroCup από την Κλουζ με 111-92 και αποκλείστηκε από την Ευρώπη.

Οι Θεσσαλονικείς «πλήρωσαν» τα 22 λάθη που έκαναν στο ματς και μοιραία υπέκυψαν στην αποτελεσματικότητα των αντιπάλων τους, οι οποίοι, με τη νίκη τους, πήραν την πρόκριση για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Καταλυτική στην επιτυχία της Κλουζ ήταν η επιθετική πολυφωνία της (έξι παίκτες της είχε διψήφιο αριθμό πόντων) και η ευστοχία από τα 6.75 (14/34 τρίποντα). Κορυφαίο στο παρκέ είχε τον Ίβερσον Μόλιναρ (20 πόντοι, 32 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Πρώτος σκόρερ για τον Άρη ήταν ο Μπράις Τζόουνς (24 πόντοι, με 10/12 βολές).

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 55-43, 83-65, 111-92

ΚΛΟΥΖ (Μιχάι Σιλβασάν): Γκούζμαν 19 (2), Μόλιναρ 20 (2), Σίζερ 4, Μίρον, Κουλβιέτις 3 (1), Αλτίτ, Μίλετιτς 11, Ράσελ 19 (2), Πέτριτς, Γούντμπερι 11 (3), Ρίτσαρντ 8 (2), Κρικ 16 (2).

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσις): Μήτρου-Λονγκ 4, Τζόουνς 24 (4), Νουά 11 (3), Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Καζαμίας 2, Χάρελ 11 (1), Άντζουσιτς 12 (3), Αντετοκούνμπο 4, Κουλμπόκα 18 (4).