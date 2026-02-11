Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA έλυσαν τις νομικές τους διαφορές
Onsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 23:20
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA έλυσαν τις νομικές τους διαφορές

Η European Super League είχε προκαλέσει ρήξη στη σχέση της UEFA με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία όπως ανακοινώθηκε ξεπεράστηκε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε «κατ’ αρχήν συμφωνία» για την επίλυση «των νομικών διαφορών τους σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα», ανακοίνωσε την Τετάρτη η ευρωπαϊκή διοικητική αρχή.

«Μετά από μήνες συζητήσεων που διεξήχθησαν προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, η EFC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων) και η Ρεάλ Μαδρίτης CF ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε κατ΄ αρχήν συμφωνία για την ευημερία του ευρωπαϊκού διασυλλογικού ποδοσφαίρου. Αυτή η κατ’ αρχήν συμφωνία θα επιτρέψει επίσης την επίλυση των νομικών διαφορών τους σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, μόλις εφαρμοστούν αυτές οι αρχές», ανακοίνωσε η UEFA σε δελτίο Τύπου.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Champions League Πόλο: Προκρίθηκε στους «8» ο Ολυμπιακός
57 λεπτά πριν Champions League Πόλο: Προκρίθηκε στους «8» ο Ολυμπιακός
EUROLEAGUE
Έριξε...βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!
1 ώρα πριν Έριξε...βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπαρτσελόνα: Εκτός Ράσφορντ και Ραφίνια κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης
3 ώρες πριν Μπαρτσελόνα: Εκτός Ράσφορντ και Ραφίνια κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA έλυσαν τις νομικές τους διαφορές
4 ώρες πριν Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA έλυσαν τις νομικές τους διαφορές
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved