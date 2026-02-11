Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA έλυσαν τις νομικές τους διαφορές

Onsports Team

Η European Super League είχε προκαλέσει ρήξη στη σχέση της UEFA με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία όπως ανακοινώθηκε ξεπεράστηκε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε «κατ’ αρχήν συμφωνία» για την επίλυση «των νομικών διαφορών τους σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα», ανακοίνωσε την Τετάρτη η ευρωπαϊκή διοικητική αρχή.

«Μετά από μήνες συζητήσεων που διεξήχθησαν προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, η EFC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων) και η Ρεάλ Μαδρίτης CF ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε κατ΄ αρχήν συμφωνία για την ευημερία του ευρωπαϊκού διασυλλογικού ποδοσφαίρου. Αυτή η κατ’ αρχήν συμφωνία θα επιτρέψει επίσης την επίλυση των νομικών διαφορών τους σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, μόλις εφαρμοστούν αυτές οι αρχές», ανακοίνωσε η UEFA σε δελτίο Τύπου.