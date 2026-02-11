ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στο ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας

Οnsports Team

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός : Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και καλείται να υπερασπιστεί τη νίκη με 1-0 στη Λεωφόρο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε την ενδεκάδα του ντέρμμπι, έχοντας ξανά στη διάθεσή του τον Σουαλιό Μεϊτέ, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο νεοαποκτηθείς Σάντσες.

Ο Τσιφτσής θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Ο Μεϊτέ επιστρέφει στο πλευρό του Οζντόεφ, ενώ στο «δέκα» θα είναι ο Πέλκας.

Στα εξτρέμ θα ξεκινήσουν οι Τάισον και Ζίβκοβιτς, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Ανέστης Μύθου.