Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: LIVE ο σπουδαίος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδας
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 11 Φεβρουαρίου 2026, 19:55
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: LIVE ο σπουδαίος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός για το δεύτερο εισιτήριο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Με προβάδισμα πρόκρισης μπαίνει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, αφού το γκολ-πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη (67’) έκανε τη διαφορά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο (0-1) κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι «ασπρόμαυροι» κέρδισαν ήδη μια φορά τους «πράσινους» στη Θεσσαλονίκη, με 2-0 λίγο πριν τα Χριστούγεννα για τη Super League, ενώ το αντίστοιχο ματς στο «Απόστολος Νικολαΐδης» είχε βρει νικήτρια την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός είδε τους παίκτες του να φεύγουν θριαμβευτές από τον Πειραιά κερδίζοντας με 1-0 τον Ολυμπιακό την Κυριακή (8/2) και σίγουρα η ψυχολογία ανέβηκε σημαντικά. Από την πλευρά της, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στου Χαριλάου, ισοπαλία που ήταν η πρώτη στα 11 πιο πρόσφατα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη (εννέα νίκες και η ήττα με 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία, τα υπόλοιπα).

Δείτε LIVE την εξέλιξη στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Κατέθεσαν λουλούδια και στεφάνι οι «πράσινοι» στη μνήμη των «αετόπουλων»

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Κατέθεσαν λουλούδια και στεφάνι οι «πράσινοι» στη μνήμη των «αετόπουλων»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για τον ημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδας

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για τον ημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στο ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στο ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπαρτσελόνα: Εκτός Ράσφορντ και Ραφίνια κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης
39 λεπτά πριν Μπαρτσελόνα: Εκτός Ράσφορντ και Ραφίνια κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA έλυσαν τις νομικές τους διαφορές
1 ώρα πριν Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA έλυσαν τις νομικές τους διαφορές
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπενίτεθ: «Για 70 λεπτά ήμασταν ανταγωνιστικοί»
2 ώρες πριν Μπενίτεθ: «Για 70 λεπτά ήμασταν ανταγωνιστικοί»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Ήττα-αποκλεισμός για τον Άρη από την Κλουζ
2 ώρες πριν Eurocup: Ήττα-αποκλεισμός για τον Άρη από την Κλουζ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved