Κόντης: «Τα πάντα για το τρόπαιο – Στα 100 χρόνια του ΟΦΗ τεράστια υπόθεση ο τελικός»
Onsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 19:36
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ

Κόντης: «Τα πάντα για το τρόπαιο – Στα 100 χρόνια του ΟΦΗ τεράστια υπόθεση ο τελικός»

Ο προπονητής της ομάδας της Κρήτης μίλησε για τη σπουδαία πρόκριση της ομάδας του στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος, μέσα στην έδρα του Λεβαδειακού.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

«Δεν ξέρω τι να πω, δεν έχω λόγια για να μιλήσω για αυτά τα παιδιά. Παίζαμε για 60-80 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Φάνηκε ποια ομάδα άξιζε να πάει στον τελικό. Σήμερα είχαμε δυσκολίες, αλλά ακόμη και με δέκα παίκτες δείξαμε χαρακτήρα. Αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο που ήταν μέσα και έξω από το γήπεδο. Τρομερή η υποστήριξη, ήρθανε στο ξενοδοχείο, ήμασταν υποχρεωμένοι να δείξουμε αυτήν την εικόνα και να δείξουμε αυτό το πρόσωπο. Τεράστια υπόθεση στα 100 χρόνια του ΟΦΗ ο τελικός. Θα κάνουμε τα πάντα στον τελικό για να σηκώσουμε την κούπα».



