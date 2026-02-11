Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Live Streaming ο αγώνας για το Κύπελλο Ελλάδας

Οnsports Team

Δείτε LIVE την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ γυναικών.

Τρεις μόλις ημέρες μετά την κυριακάτικη αναμέτρησή τους για τη Volley League γυναικών, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ τίθενται ξανά αντιμέτωποι, αυτή τη φορά στο κλειστό του Μετς, ψάχνοντας την πρόκριση για το final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «πράσινες» με ανατροπή νίκησαν 3-1 σετ στη Θεσσαλονίκη και διατήρησαν το αήττητο σερί τους για 24ο αγώνα.

Στον αγώνα του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει 3-0 σετ στο Μετς.

Δείτε σε Live Streaming την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: