Η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ

Onsports Team

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα κατά την απολογία του μετά την δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα για τα γεγονότα του πρόσφατου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, είχε ασκήσει δίωξη κατά του Μάριου Ηλιόπουλου. Για όσα συνέβησαν μετά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ απολογήθηκε στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, όπου και μίλησε για πολλά ζητήματα. Μεταξύ αυτών ο αντίπαλος του ντέρμπι, ο διαιτητής Μακέλι και όχι μόνο.

Πέρα από τον κ. Ηλιόπουλο απολογήθηκε και η ΠΑΕ ΑΕΚ, κατά της οποίας επίσης ασκήθηκε δίωξη. Εκπροσωπήθηκε από τους νομικούς Αλέξη Αλεξίου και Χάρη Γρηγορίου.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφορικά με τις δηλώσεις του μετά το ματς, τόνισε: «Τις έκανα αυτές τις δηλώσεις ναι. Εγώ καταγγέλλω. Να ξεκαθαρίσω ότι θα είμαι χείμαρρος αλήθειας με στοιχεία. Θα κάτσουμε μέρες να μιλάμε για ντροπή. Κάποιοι που έκαναν διάκριση η γραμματεία της ΕΠΟ να καλέσει εμένα με τόσα περιστατικά που έχουν γίνει όλοι θα καταλάβουν το σφάλμα τους, θα ειπωθεί η αλήθεια ανοιχτά. Εγώ από πέρυσι που ανέλαβα την ΑΕΚ για την οποία ζω και αναπνέω, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με σπάνια ιστορία, πρεσβεύω το ευ αγωνίζεσθαι. Δεν θα κάνω εκπτώσεις σε ηθικές αρχές. Η αλήθεια και η ισονομία δεν θα μου φιμώσει την αλήθειά. Οποιοδήποτε πρόστιμο φίμωσης δεν θα με σταματήσει. Να βγουν οι σκοταδικές παράνομες πράξεις. Ο κ. Μάκελι ήταν καπνός της ντροπής.

Εάν αναφερόμουν μόνο στον συγκεκριμένο αγώνα... Οι δηλώσεις είναι γενικές μιλάω για παρασκήνιο. Είναι μια δήλωση που εμπεριέχει όλο το κομμάτι. Κολλήσατε στο μαϊμού πέναλτι... Είναι για μαϊμού πέναλτι που δίνονται σε αγώνες γενικά αυτό το σχόλιο μου.

Η λέξη ντροπή είναι απανταχού για την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου σήμερα. Για αυτή τη ντροπή μιλάμε όλοι αλλά κάνουν ότι δεν βλέπουν.

Για τον Μάκελι: «Ο Μάκελι αυτοπροτάθηκε παλιά προς τον κ Μπένετ. Του είπε εγώ θέλω να διαιτητεύσω το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ. Είναι σεισμός αυτό. Είναι σκάνδαλο. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Ο τότε αρχιδιαιτητής το είχε καταγγείλει τότε και ο Γκαγκάτσης είχε πει ότι θα το εξιχνιάσει τότε.

Πέμπτη πρωί διορίστηκε ο κ. Μάκελι διαιτητής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Έγινε συζήτηση με τον κ. Λανουά και μας είπε ότι το ματς είναι 50-50. Το ίδιο είπαν και ο Γκαγκάτσης και ο διαιτητής. Το λέει το βίντεο ότι έγινε μακελειό με 21 φάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Είχε υποχρέωση ο τότε αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ και νυν πρόεδρος της ΕΠΟ ότι ο διαιτητής αυτός είναι red flag. Πέναλτι περίεργα, κόκκινες που δεν δόθηκαν. Το VAR επεμβαίνει μόνο σε ξεκάθαρα λάθη. Αυτό το πέναλτι μόνο ξεκάθαρο δεν είναι. Το VAR το έδωσε το πέναλτι. Δεν δικαιούται το VAR να φωνάξει τον διαιτητή γιατί δεν ήταν ξεκάθαρη φάση».

Για όσα έγιναν με τον Λανουά στο ματς με τον ΠΑΟΚ: «Πριν κάποιους μήνες ο κ. Γκαγκάτσης παίζαμε με τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια ο ίδιος επιχείρησε να γίνει φυσικός δικαστής να καταγγέλλει αβάσιμα πράγματα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να ακούσει παρατηρήσεις. Εν μέσω του αγώνα πήγε να ρίξει φωτιά και πράγματα που προβόκαραν την ΑΕΚ και το αποκαλώ ντροπή αυτό. Καταγγείλαμε τον κ. Λανουα για τον δήθεν προπηλακισμό του. Η Επιτροπή Δεοντολογιας κωφεύει. Περιμένει να γίνει η Δευτέρα παρουσία. Κωφεύει η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ έχει την υποχρέωση να σπρώξει τη διαδικασία. Έχουμε και μια αγωγή κατα του κ. Γκαγκάτση ύψους 800.000 ευρώ. Στον Εισαγγελέα θα πάω. Πρέπει να μαζέψουμε ένα δωμάτιο χαρτιά για να πάω».

Για το ραντεβού συγκεκριμένων ΕΠΣ με τον Ολυμπιακό: «Δεν είναι ντροπή κάποιος Γιαννάκης να μαζεύει κάποιους από τις ΕΠΣ για να ρίξουν την ΕΠΟ και να θέσουν υπό τον έλεγχο τους την Ομοσπονδία; Καταθέτουμε το βίντεο (σ.σ. από την εκπομπή 11 αυτοί 11 εμείς του OPEN) για το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το θεωρούμε νορμαλ να πηγαίνουν κάποιοι να ανατρέψουν την Ομοσπονδία; Ο Παπαδόπουλος, ο Καραπαπάς και ο Σπάθας ήταν εκεί. Είπα “να σας φωτίσει Θεός να πάτε για αξιοπρεπές ποδόσφαιρο και όχι για ντροπή” και έφυγα».

Στη συνέχεια ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε: «Έχουμε τον Καραπαπά που παρακολουθεί το VAR λες και είναι βοηθός του διαιτητή. Χωρίς διαπίστευση στο γήπεδο μας χωρίς δικαίωμα να είναι στον πάγκο και είναι σε απόσταση αναπνοής από τον διαιτητή. Καμία έκθεση δεν καταγράφει αυτό το πράγμα. Ρότα - Κοϊτά έφαγαν ξύλο στο Καραϊσκάκη. Έχουν βρεθεί οι κατηγορούμενοι. Αυτό δεν είναι ντροπή; Δολοφονία οπαδού ΑΕΚ στη Χαλκίδα. Υπόθεση Λυγγερίδη εμπλοκή διοίκησης μεγάλης ομάδας που δικάζεται. Δεν είναι ντροπή; Υπόθεση Κοριοπολις. Αν το αναλύσουμε θέλουμε εβδομάδες. Άρα πρέπει να είσαι θαρραλέος. Αν σας έφερα σε εκνευρισμό ζητάω συγνώμη. Δεν υπάρχει καμία δυσμενής κρίση, δεν υπάρχουν ψέματα, όλα είναι με ντοκουμέντα και με έγγραφα με φωτογραφίες και βίντεο. Όλοι θέλουν να με φιμώσουν. Δεν θα γίνει. Δεν γίνεται να καίγονται φούρνοι διαιτητών, να τους δέρνουν, να κάνουν επίθεση στον elite διαιτητή Μάσα μέσα στο Καραϊσκάκη και να είμαι εγώ εδώ κατηγορούμενος. Υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα και συνήθως αυτοί που καταγγέλλουν δεν έχουν στοιχειά εδώ όμως υπάρχουν.

Πόσο ντροπή είναι να πετάς φούστα στον πρόεδρο της ΕΠΟ; Ποσό ντροπή είναι να πλακώνεσαι μέσα στο γήπεδο και να σου πέφτουν τα παντελόνια;».

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου, ανέφερε: «Δεν υπάρχει δυσμενής κρίση. Υπάρχει μια αξιολογική κρίση σε θέματα διαιτησίας. Δεν υπάρχει άμεση δήλωση του κ. Ηλιόπουλου για τη διαιτησία. Ο Ηλιόπουλος δεν κάνει ευθεία δήλωση. Είναι διάλογος είναι μια αξιολογική κρίση, αυτό που λέει είναι ότι εισαγγελέας θα βρει όλο το παρασκήνιο. Εγώ προσωπικά θα περίμενα οι δηλώσεις του Ηλιόπουλου να προκαλέσουν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Δεν υπάρχει αντικειμενική ευθύνη της ΠΑΕ γιατί δεν έχει τελέσει το αδίκημα ο κ. Ηλιόπουλος».

Ο δικηγόρος της ΑΕΚ Χάρης Γρηγορίου, τόνισε: «Έγινε μια δίωξη η οποία είναι πρόκληση μετά από ότι έγινε στο ματς με τον Ολυμπιακό. Δεν έγινε αμέσως αλλά έγινε μετά την παρέλευση και των δικών, μετά την αθώωση Ηλιόπουλου για την υπόθεση Μάκελι, έχει απαλλαχθεί ο Ηλιόπουλος από την Λίγκα. Ο Μάκελι είπε ότι η φράση Ηλιόπουλου δεν είναι εξύβριση αλλά αγανάκτηση. Οι δηλώσεις είναι νωπές μετά από αυτή τη διαιτητική σφαγή. Η πλειονότητα των Μέσων εκτός από τους τηλεκριτικούς που φοράνε γυαλιά χρώματος... Σε δυο σημεία έπρεπε να σταθούμε σ τα λάθη του διαιτητή. Του ελίτ διαιτητή του διέφυγε η αγκωνιά του Ποντένσε και διέλαθε του Μάκελι ότι ο Ποντένσε έριξε ομπρέλα στον κόσμο μας. Αυτό έπρεπε και αυτό να γίνει όχι με εκθέσεις των αξιωματούχων. Εδώ είναι οι λέξεις ντροπή. Έπρεπε να επέμβει πάλι η ΑΕΚ για να αποκαταστήσει τα πράγματα. Οι αξιωματούχοι έπρεπε να τα καταγράψουν. Ο κ. Ηλιόπουλος προχωρά σε μια αξιολογική κρίση. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν ο Μακέλι. Τα προϊόντα της τούρτας είναι όλα αυτά που σας κατήγγειλε ο κ. Ηλιόπουλος.

Αλλοίμονο αν ο Μακέλι με αυτή τη διαιτησία θα παρέμενε χωρίς καμία κριτική. Ο Ηλιόπουλος θέλει να υπερασπίσει την ΑΕΚ. Το Mega στην εκπομπή με τα κόκκινα γυαλιά είπαν ότι ο κ. Ηλιόπουλος έφτυσε τον Μεντιλίμπαρ! Δεν το είπε ο Ολυμπιακός και το είπαν στο Mega. Ο κ. Ηλιόπουλος σε κάθε ματς έχει διαπίστευση σε κάθε αγώνα και είναι παρών πάντα. Ο κ. Ηλιόπουλος έπαιξε τον ρόλο του κυματοθραύστη καθώς μετέφερε στον Μακέλι την αγανάκτηση 33.000 φιλάθλων»