Τένις: Αποσύρθηκε από την Ντόχα ο Τζόκοβιτς

Onsports Team

Δεν θα λάβει μέρος στο τουρνουά ο Σέρβος τενίστας, για λόγους κόπωσης.

Ο πρόσφατος φιναλίστ του Australian Open, Νόβακ Τζόκοβιτς, αποσύρθηκε από το Doha ATP 500 (16-21 Φεβρουαρίου) λόγω «σημαντικής κόπωσης», ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του τουρνουά.

Ο σπουδαίος τενίστας ήταν προγραμματισμένο να παίξει το πρώτο του τουρνουά στο Κατάρ, μετά τον τελικό του στη Μελβούρνη. Με τον Νόλε να απουσιάζει, οι κύριοι διεκδικητές στη Ντόχα θα είναι ο Αλκαράθ και ο Γιάνικ Σίνερ, οι οποίοι θα παίξουν το πρώτο τους τουρνουά από το Australian Open.

Ο Τζόκοβιτς αναμένεται να επιστρέψει στο ATP Tour στο Indian Wells Masters 1000 (4-15 Μαρτίου).