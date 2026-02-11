Ομάδες

Τένις: Αποσύρθηκε από την Ντόχα ο Τζόκοβιτς
Onsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 18:33
Τένις: Αποσύρθηκε από την Ντόχα ο Τζόκοβιτς

Δεν θα λάβει μέρος στο τουρνουά ο Σέρβος τενίστας, για λόγους κόπωσης.

Ο πρόσφατος φιναλίστ του Australian Open, Νόβακ Τζόκοβιτς, αποσύρθηκε από το Doha ATP 500 (16-21 Φεβρουαρίου) λόγω «σημαντικής κόπωσης», ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του τουρνουά.

Ο σπουδαίος τενίστας ήταν προγραμματισμένο να παίξει το πρώτο του τουρνουά στο Κατάρ, μετά τον τελικό του στη Μελβούρνη. Με τον Νόλε να απουσιάζει, οι κύριοι διεκδικητές στη Ντόχα θα είναι ο Αλκαράθ και ο Γιάνικ Σίνερ, οι οποίοι θα παίξουν το πρώτο τους τουρνουά από το Australian Open.

Ο Τζόκοβιτς αναμένεται να επιστρέψει στο ATP Tour στο Indian Wells Masters 1000 (4-15 Μαρτίου).



