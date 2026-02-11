Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Η αποβολή του Σαλσέδο, το VAR πήρε πίσω την κόκκινη στον Αθανασίου - Βίντεο

Οnsports Team

Με 10 παίκτες ο ΟΦΗ από νωρίς στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό.

Λεβαδειακός και ΟΦΗ μάχονται για μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στη ρεβάνς του 1-1 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το ματς έχει ένταση, μία αποβολή και μία... ακυρωμένη κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Στο 12' ο Παλάσιος έφυγε στην κόντρα επίθεση και έπεσε από μαρκάρισμα του Αθανασίου, μπαίνοντας στην περιοχή. Ο διαιτητής Παπαπέτρου έδειξε κόκκινη στον μπακ του ΟΦΗ, όμως με παρέμβαση του VAR πήρε την απόφασή του πίσω.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, οι Κρητικοί έμειναν με 10 παίκτες, όταν ο Σαλσέδο έκανε επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Τσοκάι και δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Δείτε τις δύο φάσεις: