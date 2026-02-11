Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Η αποβολή του Σαλσέδο, το VAR πήρε πίσω την κόκκινη στον Αθανασίου - Βίντεο
Οnsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 17:53
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Λεβαδειακός / ΟΦΗ

Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Η αποβολή του Σαλσέδο, το VAR πήρε πίσω την κόκκινη στον Αθανασίου - Βίντεο

Με 10 παίκτες ο ΟΦΗ από νωρίς στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό.

Λεβαδειακός και ΟΦΗ μάχονται για μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στη ρεβάνς του 1-1 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το ματς έχει ένταση, μία αποβολή και μία... ακυρωμένη κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Στο 12' ο Παλάσιος έφυγε στην κόντρα επίθεση και έπεσε από μαρκάρισμα του Αθανασίου, μπαίνοντας στην περιοχή. Ο διαιτητής Παπαπέτρου έδειξε κόκκινη στον μπακ του ΟΦΗ, όμως με παρέμβαση του VAR πήρε την απόφασή του πίσω.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, οι Κρητικοί έμειναν με 10 παίκτες, όταν ο Σαλσέδο έκανε επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Τσοκάι και δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Δείτε τις δύο φάσεις:

.

Η αποβολή του Σαλσέδο



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Το γκολ που έδωσε τη νίκη στους Κρητικούς των 10 παικτών - Βίντεο
10 λεπτά πριν Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Το γκολ που έδωσε τη νίκη στους Κρητικούς των 10 παικτών - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Τα δέκα παλικάρια από την Κρήτη πέρασαν στον τελικό
28 λεπτά πριν Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Τα δέκα παλικάρια από την Κρήτη πέρασαν στον τελικό
ΣΠΟΡ
Τένις: Αποσύρθηκε από την Ντόχα ο Τζόκοβιτς
56 λεπτά πριν Τένις: Αποσύρθηκε από την Ντόχα ο Τζόκοβιτς
SUPER LEAGUE
Η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ
1 ώρα πριν Η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved