Ολυμπιακός: Αποθέωση Μεντιλίμπαρ σε Ισπανία για τα 2 χρόνια στην ομάδα - «Η πιο επιδραστική κίνηση»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 15:59
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Αποθέωση Μεντιλίμπαρ σε Ισπανία για τα 2 χρόνια στην ομάδα - «Η πιο επιδραστική κίνηση»

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια των κορυφαίων ισπανικών Μέσων για την παρουσία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο Βάσκος τεχνικός συμπληρώνει την Τετάρτη (11/02) δύο χρόνια από την στιγμή που ανέλαβε και επίσημα τις τύχες των Πειραιωτών και στην χώρα του, υπάρχουν αποθεωτικά σχόλια για τον «θεό του Πειραιά», κάνοντας λόγο και για «θρυλικό απολογισμό».

«Μεντιλίμπαρ: Δύο χρόνια από τον «Θεό» του Πειραιά», είναι ο τίτλος της «Marca» που σημειώνει:

«Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς δύο χρόνια από τότε που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσγειώθηκε στην Αθήνα για να αλλάξει την ιστορία του Ολυμπιακού. Αυτό που ξεκίνησε ως μια πρόκληση για τη διάσωση μιας ταραγμένης σεζόν, μετατράπηκε στην πιο ένδοξη εποχή του ελληνικού συλλόγου. Ο τεχνικός από το Θαλντίμπαρ δεν έφερε μόνο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην Ελλάδα, αλλά καθιέρωσε μια κουλτούρα αδιαπραγμάτευτης δουλειάς. Με συμβόλαιο έως το 2027, το ειδύλλιο μεταξύ του Ισπανού προπονητή και των "ερυθρόλευκων" οπαδών φαίνεται να μην έχει ταβάνι, εδραιώνοντάς τον ως σημείο αναφοράς τακτικής ακόμα και για τους συλλόγους της δικής μας Λίγκας».

H «AS» έχει τίτλο «Το θαύμα του «Μέντι» δεν σταματά στην Ελλάδα» και αναφέρει:

«Στις 11 Φεβρουαρίου 2024, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπέγραφε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Δύο χρόνια μετά, ο απολογισμός είναι θρυλικός: ένα Conference League, ένα εγχώριο νταμπλ και μια ιστορική πρόκριση στο νέο Champions League. Σύμφωνα με πηγές κοντά στον σύλλογο, ο Βάσκος τεχνικός απέρριψε πρόσφατα σειρήνες από την Premier League και τη La Liga. Ο "Μέντι" κατάφερε να κάνει τον Ολυμπιακό να παίζει με την ένταση εκείνης της Εϊμπάρ που κατέπληξε την Ισπανία, αλλά με την ποιότητα ενός ευρωπαϊκού γίγαντα. Η φιγούρα του είναι σήμερα ανέγγιχτη».

Η «Mundo Deportivo», στο δικό της αφιέρωμα έχει τίτλο «ο Μεντιλίμπαρ κλείνει δύο χρόνια δόξας στον Ολυμπιακό» και υπογραμμίζει:

«Ο ελληνικός και ο ισπανικός τύπος συμπίπτουν σήμερα: η άφιξη του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Πειραιά ήταν η πιο επιδραστική κίνηση του ελληνικού ποδοσφαίρου την τελευταία δεκαετία. Ο "παλιός ροκάς" των ισπανικών πάγκων απέδειξε ότι η μέθοδός του, βασισμένη στην υψηλή πίεση και την καθετότητα, είναι εξαγώγιμη και νικηφόρα. Μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, η διοίκηση Μαρινάκη πήρε θέση σήμερα επαναβεβαιώνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη της στον προπονητή. Ο τεχνικός γιορτάζει σήμερα τη δεύτερη επέτειό του προετοιμάζοντας την έφοδο στους "16" του Champions League».


