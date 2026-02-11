Ομάδες

Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Η «τρέλα» των φιλοξενούμενων έφτασε στα γύρω βουνά
Onsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 17:25
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ

Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Η «τρέλα» των φιλοξενούμενων έφτασε στα γύρω βουνά

Έπιασαν τα υψώματα οι οπαδοί της ομάδας της Κρήτης που δεν είχαν εισιτήριο για τον ημιτελικό Κυπέλλου και παρακολούθησαν από εκεί το ματς.

Η «δίψα» για να είναι στο γήπεδο της Λιβαδειάς οι φίλοι του ΟΦΗ, τεράστια. Τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα για τους Κρητικούς, λίγα. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί φίλαθλοι της ομάδας του Ηρακλείου ταξίδεψαν στην πόλη της Βοιωτίας.

Εκεί, μην έχοντας τρόπο να μπουν στο γήπεδο, μαζεύτηκαν στα υψώματα γύρω από το γήπεδο του Λεβαδειακού. Συγκεντρώθηκαν εκεί και παρακολούθησαν την αναμέτρηση με αυτό τον τρόπο!

5031230.jpg

5031231.jpg



