Ολυμπιακός: Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Ελ Κααμπί

Onsports Team

Στην τελική ευθεία έχουν περάσει οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με την πλευρά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον μια «ανάσα» από τη συμφωνία.

Παρά το γεγονός ότι ο Μαροκινός επιθετικός δεν έχει επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση μετά το Κόπα Άφρικα, η κοινή επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας παραμένει ισχυρή.

Ο 32χρονος φορ φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την κόπωση της απαιτητικής διοργάνωσης και τον χαμένο τελικό, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ποιοτικούς και αποτελεσματικούς επιθετικούς που έχουν αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για τον λόγο αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την οικονομική τους πρόταση, η οποία φτάνει κοντά στα 3 εκατ. ευρώ ετησίως, συν μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο ίδιος ο Ελ Κααμπί έχει ξεκαθαρίσει πως επιθυμεί να παραμείνει στον Πειραιά, καθώς είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τον ρόλο του στην ομάδα, αλλά και από τη ζωή στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του. Παρά τις μεταγραφικές «σειρήνες» που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ο έμπειρος επιθετικός δεν μπήκε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με άλλους συλλόγους.

Αυτό που απομένει πλέον είναι η διευθέτηση ορισμένων λεπτομερειών σχετικά με τη διάρκεια του νέου συμβολαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ελ Κααμπί επιθυμεί κλειστό τριετές συμβόλαιο, ενώ ο Ολυμπιακός προτείνει συμφωνία 2+1 ετών. Η διαφορά, πάντως, δεν θεωρείται αγεφύρωτη και όλα δείχνουν πως σύντομα θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις, με τον Μαροκινό στράικερ να συνεχίζει να φορά τα ερυθρόλευκα.