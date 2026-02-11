Ο ημιτελικός του Κυπέλλου ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Σούπερ ενισχυμένη απόδοση από το Pamestoixima.gr για να σκοράρουν ο Γιακουμάκης και ο Ταμπόρδα

Το ζευγάρι του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας βγαίνει σήμερα. Στις 17:00 ξεκινάει ο ημιτελικός του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ. Η πρόκριση είναι ανοιχτή μετά την ισοπαλία με 1-1 που έφεραν στο πρώτο ματς στο Ηράκλειο.

Στις 20:30 γίνεται η σέντρα στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για την πρόκριση πήρε ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του με 0-1 στον πρώτο ημιτελικό.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* έχει για το ντέρμπι του Κυπέλλου ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και σούπερ ενισχυμένη απόδοση για να σκοράρουν και ο Γιακουμάκης και ο Ταμπόρδα.

Προσφέρονται και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, σε επιλεγμένες αγορές και Bet Builder Ready, για τους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Λεβαδειακός-ΟΦΗ (17:00)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 10,5 κόρνερ

Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Over 0,5 γκολ ο Λεβαδειακός & Over 6,5 κόρνερ ο Λεβαδειακός

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (20:30)

Ισοπαλία & Under 8,5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Over 2,5 γκολ & Over 10,5 κόρνερ

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr. μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

Pamestoixima.gr: 2000+120 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2000+120 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code ALLWYN, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα