Λεσόρ σε Ραζνάτοβιτς: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου και δεν μπέρδεψα το ΣΕΦ με το ΟΑΚΑ»
Οnsports Τeam 11 Φεβρουαρίου 2026, 11:44
EUROLEAGUE

Λεσόρ σε Ραζνάτοβιτς: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου και δεν μπέρδεψα το ΣΕΦ με το ΟΑΚΑ»

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού έδωσε τη δική του απάντηση με έναν ιδιαίτερο τρόπο, στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και σε όσα είπε ο γνωστός μάνατζερ αναφορικά με το τέλος της επαγγελματικής τους σχέσης. 

Μία μέρα μετά τις δηλώσεις του Μίσκο Ραζνάτοβιτς αναφορικά με το τέλος της συνεργασίας του με τον Ματίας Λεσόρ ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού έδωσε τη δική του απάντηση, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές προς τον γνωστό μάνατζερ.

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς είχε πει:

«Ο Ματίας Λεσόρ ήταν παίκτης μου, εγώ βρισκόμουν στην Αμερική. Ήταν ήδη Σεπτέμβρης όταν τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: Έχεις προτάσεις από Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν. Η Παρτίζαν παίζει στο  Eurocup και δίνει περισσότερα χρήματα, ενώ ο  Ερυθρός Αστέρας παίζει Euroleague αλλά προσφέρει λιγότερα». Μου είπε “εντάξει, θα το σκεφτώ” και μετά με πήρε και μου είπε: “Θέλω Παρτιζάν”.

Ενημερώνω τον Σάβιτς, έρχεται το συμβόλαιο και το στέλνω στον Λεσόρ. Δεν απάντησε όλη μέρα. Τελικά τον βρίσκω και μου λέει: “Μίσκο, δεν ξέρω πώς να στο πω. Χθες που μιλούσαμε ήμουν σε μεγάλο καβγά με τη μητέρα μου και σου είπα Παρτίζαν, ενώ εννοούσα Ερυθρό Αστέρα». 

Αυτό όπως είναι φυσιολογικό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Λεσόρ ο οποίος μέσω ανάρτησής του έδωσε τη δική του απάντηση με αρκετή δόση χιούμορ και ξεκάθαρες αιχμές.

«Ευτυχώς δεν διαφώνησα χθες με τη μητέρα μου και δεν μπέρδεψα το ΣΕΦ με το ΟΑΚΑ».

 



