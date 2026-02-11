Ο Μπαρτζώκας για Ερυθρό Αστέρα και τραυματίες

Οnsports Τeam

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του με τους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας, αλλά και για την κατάσταση των Παπανικολάου, Νιλικίνα, Μόρις και Τζόζεφ.

Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί σειρά αγωνιστικών προβλημάτων με την ομάδα του να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην ποιότητα των Σέρβων αλλά και στα προβλήματα της ομάδας του.

Αναλυτικά:

Για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα: “Είναι μία πολύ σκληρή ομάδα. Πιστεύω ότι παίζει με το μεγαλύτερο physicality στη λίγκα. Ανεξαρτήτως από τους κανόνες που έχει, τους αμυντικούς και τους επιθετικούς, παίζουν πολύ επιθετικά και για αυτό αντιμετωπίσαμε πρόβλημα στη Σερβία. Είχαμε πάρει μία μεγάλη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο και στο τέταρτο γύρισε το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο.

Δεν ανταποκριθήκαμε στη μεγάλη πίεση και στη σκληράδα που έβαλαν αμυντικά. Πήγαμε σε παιχνίδι μακριά από τους κανόνες μας, προσπαθήσαμε να επιτεθούμε ατομικά και αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα.

Αυτή τη στιγμή πρέπει να διδαχθούμε από αυτό το ματς και να καταλάβουμε ότι είναι κρίσιμο ανεξάρτητα από τη φιλική ατμόσφαιρα που αντιμετωπίζει ο Ερυθρός Αστέρας εδώ. Για εμάς είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο και πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσουμε”.

Για το εάν περιμένει κάτι διαφορετικό αγωνιστικά συγκριτικά με τον αγώνα του πρώτου γύρου: “Βεβαίως και υπάρχει μεγάλη διαφορά και για αυτούς. Έχει γυρίσει ο Μπολομπόι. Γενικά απόντες παίκτες τους τότε, τώρα έχουν γυρίσει. Έχουν μεγάλη αθλητικότητα και μέσα και έξω από το καλάθι. Και στο “5” και στην περιφέρεια. Παίζουν πολύ με αλλαγές τώρα.

Αλλά και εμείς είμαστε καλύτεροι από τότε. Έχουμε καλύτερα και αμυντικά και επιθετικά. Είμαστε πιο πλήρεις. Στην ουσία η διαφορά μας είναι πως έχουμε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που σε αυτό το είδος παιχνιδιού είναι πολύ καλός. Οι προσθήκες από γκαρντ δεν θα παίξουν σε αυτό το ματς. Γενικά πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το ματς και να συνεχίσουμε θετικά στη βαθμολογία”.

Για την κατάσταση των Νιλικίνα, Παπανικολάου και Μόρις: “Είναι αβέβαιο. Χθες προπονήθηκαν Νιλικίνα, Παπανικολάου. Σήμερα θα δοκιμάσει ο Μόρις, γιατί έκανε ατομικές μέχρι και σήμερα. Ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος. Πάντα λέω ποιοι είναι διαθέσιμοι και ποιοι όχι, αλλά δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή. Μετά την προπόνηση θα ξέρω περισσότερα”.

Για τον Τζόσεφ: “Θα κάνει μία μαγνητική την Παρασκευή, γενικά πηγαίνει πολύ καλά. Θα κάνει μία μαγνητική την Παρασκευή για να δούμε σε τι κατάσταση είναι η θλάση του και εάν έχει υποχωρήσει”.

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει 9-2 ρεκόρ μετά την ήττα στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια και εάν υπάρχει κάτι που τον φοβίζει στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας: “Δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος. Γενικά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Βλέπω μεγάλη ποιότητα στην προπόνηση. Βλέπω σούπερ ανταγωνισμό, γιατί όλοι οι παίκτες είναι καλοί και προσπαθούν και μέσω της προπόνησης να κερδίσουν τη θέση τους.

Δεν βλέπω εφησυχασμό από κανέναν. Ελπίζω να μείνουμε υγιείς. Χρειαζόμαστε και λίγη τύχη, γιατί τα παιχνίδια είναι όλα στην κόψη του ξυραφιού. Οποιαδήποτε είδους χαλάρωση πληρώνεται από ομάδες που έχουν στόχο τα playoffs και τους κερδίζουν ομάδες που δεν παλεύουν για κάτι.

Στη EuroLeague όλοι παίζουν για τις ομάδες τους, για τους ίδιους και για τα συμβόλαιά τους. Πολλές ομάδες που δεν έχουν πίεση από το παρελθόν, γιατί μπορεί να είναι έξω τώρα από τη διεκδίκηση θέσεως στα playoffs, παίζοντας χωρίς πίεση μπορεί να σε κερδίσουν επειδή έχουν ικανότητα και ταλέντο”.