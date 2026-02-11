Ομάδες

Final-4 Athens: Sold out τα εισιτήρια της πρώτης φάσης
Οnsports Τeam 11 Φεβρουαρίου 2026, 11:46
EUROLEAGUE

Final-4 Athens: Sold out τα εισιτήρια της πρώτης φάσης

Μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά που βγήκαν στη διάθεση του κόσμου, τα εισιτήρια της πρώτης φάσης του Final-4 της Αθήνας έκαναν... φτερά. 

Απίστευτο κι όμως αληθινό, αφού σε λιγότερο από 5 λεπτά τα εισιτήρια της πρώτης φάσης της κυκλοφορίας του Final Four έκαναν φτερά!

Η τρέλα των φίλων του μπάσκετ είναι αδιανόητη. Σήμερα το πρωί βγήκαν στην διάθεση των φίλων της EuroLeague τα πρώτα εισιτήρια για το Final-4 που θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens και... εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από πέντε λεπτά. 

Αυτή τη φορά δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα στην διαδικασία, αλλά ήταν τέτοια η ζήτηση που τα εισιτήρια που διατέθηκαν αποδείχθηκαν ελάχιστα. 

Πλέον η δεύτερη φάση της πώλησης θα διεξαχθεί στις 26 Φλεβάρη, με τα εισιτήρια να τείνουν ήδη να γίνουν είδος υπό εξαφάνιση!



