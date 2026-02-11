Ομάδες

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη μητέρα του Εργκίν Αταμάν - Στο πλευρό του ο Παναθηναϊκός
Οnsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 16:57
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη μητέρα του Εργκίν Αταμάν - Στο πλευρό του ο Παναθηναϊκός

Ο Εργκίν Αταμάν, η οικογένειά του και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τη μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Εργκίν Αταμάν, η οικογένειά του και πλήθος κόσμου είπαν την Τετάρτη (11/2) το τελευταίο αντίο στη μητέρα του Τούρκου προπονητή, Γκιουτλέν, που έφυγε την Τρίτη (10/2) από τη ζωή.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR και της εθνικής ομάδας της Τουρκίας βρέθηκε από χθες στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να παραβρεθεί στην κηδεία της αγαπημένης του μητέρας.

Στο πλευρό του, μεταξύ πλήθος κόσμου, βρέθηκε αντιπροσωπεία των «πράσινων», ο Γιώργος Γκοτζογιάννης (Team Manager) και ο Σάββας Αρώνης (Head of Operations) και πρώην παίκτες του (Σέιν Λάρκιν και Ροντρίγκ Μπομπουά). Στεφάνια απέστειλαν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αλλά και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. 

stefani1

Το παρών έδωσε και ο πρόεδρος της Γαλατάσαραϊ, Ντουρσούν Οζμπέκ, με την οποία ο Τούρκος προπονητής είχε συνεργαστεί επί πέντε χρόνια πριν αναλάβει την Εφές.

 



