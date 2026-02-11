Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Viral ο Νορβηγός «θρύλος» του σκι αντοχής που κέρδισε το χρυσό

Onsports Team

Viral έγινε ένας Νορβηγός αθλητής του σκι αντοχής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα την Τρίτη, για την ταχύτητα με την οποία ανέβαινε έναν λόφο κατά την διάρκεια της κούρσας του, η οποία του χάρισε το χρυσό μετάλλιο.

Ο λόγος για τον 29χρονο Johannes Høsflot Klæbo, ο οποίος έχει κερδίσει συνολικά επτά χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008 και του Πιονγκτσάνγκ το 2018. Το παγκόσμιο ρεκόρ για την κατοχή χρυσών μεταλλίων είναι οκτώ.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

This dude is breaking the laws of Physics, uphill this quick in skis should only be possible with a ski lift pic.twitter.com/DxbCF84pqm — Nature is Stunning ? (@StunningNature_) February 11, 2026 Ο 29χρονος είναι ένας θρύλος στο άθλημα του καθώς έχει τα πάντα: τεχνική, τακτική, δύναμη και ταχύτητα. Ο Klæbo έχει ανεβάσει τον «πήχη» του αθλήματος σε ένα νέο επίπεδο, σύμφωνα με τον Ole Haldor Ensrud, Νορβηγό προπονητή της Ολυμπιακής ομάδας της Νότιας Αφρικής, ο οποίος μίλησε στο Associated Press.

«Αυτό που τον κάνει μοναδικό είναι η ευελιξία της τεχνικής του. Στο σκι, σε αντίθεση με το τρέξιμο για παράδειγμα, πρέπει να προσαρμόζεις συνεχώς την τεχνική σου ανάλογα με το έδαφος που πατάς», πρόσθεσε ο Ensrud.

Μέχρι και οι αντίπαλοι του αναγνωρίζουν ότι οι πιθανότητες τους να νικήσουν είναι ελάχιστες όταν βρίσκονται ενάντια στον Klæbo.

«Μου αρέσει να πηγαίνω σε κάθε αγώνα με τη σκέψη ότι είναι ένας αγώνας για τη νίκη. Αλλά αυτές τις μέρες, τις περισσότερες φορές είναι αγώνας για τη δεύτερη θέση», δήλωσε ο Αμερικανός Μπεν Όγκντεν, ο οποίος κατέκτησε την δεύτερη θέση στο αγώνισμα της Τρίτης, στο Associated Press. «Είμαι περήφανος που τουλάχιστον κέρδισα ένα (ασημένιο) σε αυτόν τον αγώνα».

Μετά την νίκη του 29χρονου, οπαδοί, πολιτικοί και τηλεοπτικά κανάλια της Νορβηγίας έσπευσαν να τον επαινέσουν. Γιατί όταν το σκι είναι το εθνικό άθλημα της χώρας, έτσι μοιάζει η κυριαρχία.

«Τι αθλητής!» έγραψε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε, στα social media. «Ο Johannes Høsflot Klæbo είναι σχεδόν ανίκητος στο σπριντ. Συγχαρητήρια!»