Στέφανος Τσιτσιπάς: Εξαιρετική εκκίνηση στο Ρότερνταμ και εύκολη νίκη με Ρίντερκνεχ
Onsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 15:22
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Εξαιρετική εκκίνηση στο Ρότερνταμ και εύκολη νίκη με Ρίντερκνεχ

Λίγες μέρες μετά την καθοριστική του παρουσία στο Davis Cup, όπου οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη επί του Μεξικού με δύο νίκες στο απλό και μία στο διπλό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε δυναμικά στο Tour.

Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε την πρόκριση για τους «16» του ATP 500 του Ρότερνταμ, επικρατώντας του Γάλλου Αρθουρ Ρίντερκνεχ (Νο 28 στον κόσμο) με 7-5, 6-3.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύθηκε δύο double fault του Ρίντερκνεχ και ολοκλήρωσε το σετ με ένα εντυπωσιακό χτύπημα πάνω στη βασική γραμμή, παίρνοντας το 7-5. Στο δεύτερο σετ, ένα κρίσιμο break στο τέταρτο γκέιμ του έδωσε το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος, χωρίς να απειληθεί για την ήττα.

Στον επόμενο γύρο, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ολλανδό Μπότικ φαν ντε Τσάντσουλπ (Νο 65), ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του Λούκα Πάβλοβιτς με 7-6, 6-3. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο προηγούμενες αναμετρήσεις του Στεφ με τον 30χρονο Ολλανδό σε αντίστοιχες συνθήκες (κλειστό γήπεδο, σκληρή επιφάνεια) είχαν επίσης γίνει στη φάση των «16», με τον Τσιτσιπά να αναδεικνύεται νικητής και στις δύο περιπτώσεις.



