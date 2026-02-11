Μαρσέιγ: Τέλος εποχής για τον Ντε Τζέρμπι - Ο Μπεγιέ φαβορί για τον πάγκο

Instagram

Ο ιταλός προπονητής απολύθηκε μετά την ταπεινωτική ήττα με 5-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Le Classique, σε μια σειρά αποτυχιών που περιλάμβαναν και πρόωρο αποκλεισμό από το Champions League.

Ασυνεπής στο πρωτάθλημα και ανίκανη να ανταπεξέλθει σε μεγάλα παιχνίδια, η ομάδα της Μασσαλίας αύξανε σταδιακά την πίεση στον Ντε Τζέρμπι, με αποτέλεσμα το διαζύγιο να φαντάζει αναπόφευκτο. Παρά το σαφώς καθορισμένο στυλ και το φιλόδοξο όραμά του, ο Ιταλός τεχνικός δεν κατάφερε να σταματήσει την καθοδική πορεία της Μαρσέιγ.

Η αναζήτηση νέου προπονητή έχει ήδη ξεκινήσει, με την ομάδα να ψάχνει τον 32ο τεχνικό της από το 2000. Το φαβορί αυτή τη στιγμή είναι ο Χαμπίμπ Μπεγιέ. Ο παλαίμαχος Σενεγαλέζος διεθνής, ελεύθερος μετά την απόλυσή του από τη Ρεν το πρωί της Δευτέρας, δεν έχει κρύψει ποτέ το όνειρό του να προπονήσει την OM. Το προφίλ του – ενεργητικός, σύγχρονος και ικανός να επιβάλει συλλογική πειθαρχία – είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τη διοίκηση, όπως και οι γνώσεις του για το γαλλικό ποδόσφαιρο.

Στο ενδιάμεσο, η Μαρσέιγ εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει προσωρινά στο πάγκο το δίδυμο Ρομέν Φεριέ – Πάντσο Αμπαρντοναντό για τον αγώνα της Ligue 1 εναντίον της Στρασμπούρ το Σάββατο στο «Βελοντρόμ», ενώ επιθυμεί να κινηθεί γρήγορα για να σταθεροποιήσει τα αποδυτήρια.

Μία άλλη επιλογή που βρίσκεται στο τραπέζι είναι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Ο Πορτογάλος προπονητής, που αυτή τη στιγμή προπονεί την Αλ Ιτιχάντ στη Σαουδική Αραβία με 13 νίκες, 4 ισοπαλίες και 6 ήττες σε 23 αγώνες, θεωρείται μια αξιόπιστη εναλλακτική, αν και η ρήτρα αποδέσμευσής του αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η Μαρσέιγ φαίνεται να κινείται γρήγορα και αποφασιστικά, με στόχο να φέρει έναν προπονητή που θα μπορέσει να δώσει νέα δυναμική στην ομάδα ενόψει των κρίσιμων επόμενων αγώνων.